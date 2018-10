Feministisch merk Yoni tolereert respectloos taalgebruik niet langer

Vrouwen spreken over hun ‘foef’ of ‘vajayjay’. Mannen praten onder elkaar over ‘gleuf’ of ‘broodje rosbief’. Daarover start het biologische fem care merk Yoni in de maand oktober een campagne. Hiermee wil Yoni vrouwen én mannen bewust maken van hoe we met onze taal onbewust respectloze patronen in stand houden. Als je erop let, wordt het pijnlijk duidelijk.



Vulva la revolución!

De #metoo beweging ontketende een jaar geleden de discussie rondom het wangedrag richting vrouwen. Echter, anno 2018, zijn we ons bewust van de misstanden maar accepteren we nog steeds een bepaalde mate van ondermijning van vrouwen. De recente benoeming van de Amerikaanse rechter Kavanaugh is hier een duidelijk voorbeeld van. Het toont dat feminisme nog steeds nodig is. Mariah Mansvelt Beck (CEO en Co-founder van Yoni) zegt hierover het volgende:



“Veel mensen schrikken van het woord feminisme en hebben hier negatieve connotaties bij. Feminisme betekent in feite: gelijkheid. Gelijkheid tussen mensen, tussen mannen en vrouwen, tussen mensen van verschillende culturen en achtergronden.”



Het contrast tussen de woorden die mannen en vrouwen gebruiken voor vagina getuigt van een heersende ongelijkheid, ook hier in Nederland. Het geeft een realiteit weer waarin gedoogd wordt dat mannen onder elkaar op respectloze wijze over vrouwen praten. Willen we naar een wereld toe waarin iedereen gelijk behandeld wordt, dan dragen we allen de verantwoordelijkheid om daar een actieve rol in te spelen.



Onze tampons zijn afbreekbaar. Ons zelfrespect niet.

Yoni hoopt met deze gechargeerde campagne mensen aan het denken te zetten over het effect van denigrerend taalgebruik op zelfrespect. Maar voor verandering is meer nodig dan alleen bewustwording. Yoni vraagt mannen en vrouwen respectloze taal niet langer te tolereren. Lach een “vleesgordijn” niet weg, maar spreek elkaar erop aan. Het is tijd om dit bloedserieus te nemen en samen vastgeroeste patronen te doorbreken.



Over Yoni



Yoni vindt dat elke vrouw het recht heeft om te weten waar haar tampons, maandverband en inlegkruisjes van gemaakt zijn. Daarom geeft het merk haar ingrediënten bloot op het doosje. Dat klinkt normaal, maar is eigenlijk heel speciaal. Want veel grote merken zijn niet open over de synthetische bestanddelen in hun intieme producten. De vagina is sterk absorberend. Daarom gebruikt Yoni uitsluitend biologisch katoen. Geen plastic, geen parfum, geen poespas. Yoni wil het taboe op menstruatie doorbreken door er open en bloot over te praten.







Yoni is in 2014 opgericht door Mariah Mansvelt Beck en Wendelien Hebly. Zij willen andere merken inspireren tot verandering. Daarom bieden zij hun biologisch katoenen producten aan op het reguliere schap naast de synthetische varianten. Yoni is onder meer verkrijgbaar bij de Etos, Albert Heijn, Marqt en via de eigen webshop. Naast Nederland is het merk ook bezig met een opmars in het buitenland.