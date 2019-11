Energiezuinige Vomar Voordeelmarkt in Ter Aar geopend

In Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is een nieuw filiaal van Vomar Voordeelmarkt (2300 m²) geopend. Het betreft een gasloze winkel die wordt verwarmd met de restwarmte van energiezuinige koelinstallaties. Het door Hoorne Vastgoed ontwikkelde project omvat ook 2000 m² commerciële ruimte. Op het dak van de nieuwbouw liggen 1300 zonnepanelen. Met de opbrengst daarvan wordt 75% van het elektriciteitsverbruik gedekt.



Bij de realisatie van de Vomar Voordeelmarkt is een breed scala aan technieken gehanteerd. Behalve de zonnepanelen op het dak betreft het onder meer LED-verlichting, waterbesparende kranen en toiletten, witte dakbedekking die zomers warmte reflecteert en het scheiden en reduceren van afval. Het in het bijzijn van vele buurtbewoners geopende project heeft het Energielabel A.



De 250 plekken tellende parkeerplaats is water doorlatend. Regenwater verdwijnt daardoor op een natuurlijke manier in de grond en regenwater dat op het dak valt, wordt naar een sloot afgevoerd. Overigens zal een deel van de parkeerplaats nog met zonnepanelen worden overdekt. Als dat is gebeurd, wordt het elektriciteitsverbruik van de door Ten Brinke Bouw gerealiseerde winkel volledig met zonnepanelen opgewekt.