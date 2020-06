45 musici werken mee aan nieuw muzikaal fenomeen: de Gratitude

Musici uit de top van Nederland hebben de afgelopen rustige periode te baat genomen om hun creatieve brein te laten spreken. In opdracht van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) hebben maar liefst 45 musici meegewerkt aan een nieuw muzikaal fenomeen: de Gratitude. Gebaseerd op de Prélude laat de Gratitude horen hoe dankbaarheid klinkt. De musici, die allen een topinstrument uit de collectie van het NMF bespelen, werd gevraagd om ieder op hun eigen manier invulling te geven aan het begrip ‘dankbaarheid’. Waar zijn zij dankbaar voor en welke muziek past daarbij? Dit heeft geleid tot tientallen ‘muzikale pareltjes’. De musici spelen bestaande stukken of hebben zelf stukken gecomponeerd. De Gratitudes zijn te bekijken en te beluisteren op www.muziekinstrumentenfonds.nl.



In hun Gratitude uiten de musici hun dankbaarheid. Dit kan dankbaarheid zijn voor de steun van hun trouwe achterban, maar ook voor soms meer persoonlijkere zaken. Zo is pianist Nadav Katan dankbaar voor zijn dierbare familie en Frederieke Saeijs voor het feit dat ze kan “schilderen” met haar eeuwenoude Italiaanse viool en kostbare strijkstok.



De 45 musici hebben zelf hun stukken geselecteerd of zelf gecomponeerd. Klinkende namen als violiste Noa Wildschut, harpist Remy van Kesteren, pianist Matteo Myderwyk, violist Daniel Rowland en celliste Mascha van Nieuwkerk hebben onder meer hun medewerking aan dit project verleend. De Gratitudes zullen wekelijks worden uitgebreid met nieuwe en zijn te vinden op gratitudes.muziekinstrumentenfonds.nl



Het Gratitude-project loopt in ieder geval tot einde van dit jaar en zal op zowel radio als TV gepromoot worden. In de week van 27 juni tot en met 3 juli wordt er een speciale tv-spot uitgezonden. Vanaf het najaar zal het NMF de Gratitudes ook live ten gehore gaan brengen.