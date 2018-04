Terumo en Quirem verwelkomen besluit vergoeding van QuiremSpheres®

Terumo en Quirem verwelkomen een belangrijke mijlpaal voor QuiremSpheres® in Nederland en in Europa. De behandeling met QuiremSpheres® kan nu worden vergoed uit het basispakket voor ‘leverdominante non-resectabele colorectale levermetastasen in de salvagesetting’[1], zo adviseert het Zorginstituut.



Bij deze behandeling worden via de hoofdslagader in de lever holmium-166 microsferen geïnjecteerd om de kankercellen te vernietigen. Deze behandeling staat bekend als radioembolisatie of als ‘selectieve interne radiotherapie’ (SIRT). Het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat deze in Nederland ontwikkelde innovatieve behandeling met holmium-166 microsferen voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en van de praktijk’[2] voor deze indicatie.



QuiremSpheres®, de nieuwe generatie SIRT-microsferen, zijn de enige commercieel beschikbare microsferen die het radioactieve isotoop holmium-166 bevatten. Recente studies hebben de veiligheid en effectiviteit van de behandeling met holmium-166 microsferen aangetoond voor vergevorderde leverkanker.[3] QuiremSpheres® kan worden gevisualiseerd door middel van zowel SPECT als MRI. Dit stelt artsen in staat om kwantitatief te bepalen hoe de microsferen in de lever zijn gedistribueerd en zo accuraat de afgegeven stralingsdosis op de tumoren en het gezonde weefsel te berekenen. Deze Nederlandse innovatie past binnen een trend in de radiotherapie als vakgebied om de afgegeven dosis na de behandeling te verifiëren.[4]



De radiotherapeutische behandeling met holmium-166 microsferen is gedurende een periode van 20 jaar ontwikkeld in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). “Dit is heel goed nieuws voor de Interventionele Oncologie gemeenschap omdat het de mogelijkheden vergroot om patiënten met non-resectabele colorectale lever metastasen te behandelen. QuiremSpheres® heeft het potentieel om de uitkomst van de behandeling verder te verbeteren. Het is een mooie erkenning dat, na 20 jaar klinisch onderzoek in ons ziekenhuis, het Zorginstituut heeft bevestigd dat QuiremSpheres® nu onderdeel wordt van de standaardzorg bij de behandeling van patiënten met deze aandoening”, aldus prof. Marnix Lam, hoofd Nucleaire geneeskunde van het UMCU.



“De beslissing van het Zorginstituut om QuiremSpheres® beschikbaar te maken voor artsen en hun patiënten is een positieve ontwikkeling voor SIRT in Nederland”, aldus Peter Coenen, President Interventional Systems TERUMO EMEA, de distributeur van het product. “Wij zijn ervan overtuigd dat de unieke beeldvormende eigenschappen van QuiremSpheres® baanbrekend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van deze therapie. De beslissing om deze behandeling voor vergoeding in aanmerking te laten komen is een belangrijke mijlpaal om het potentieel van QuiremSpheres® ten volle te kunnen gaan benutten”.



Jan Sigger, CEO van Quirem Medical bv, de producent van QuiremSpheres®, zegt: “We zijn zeer verheugd dat de behandeling met QuiremSpheres® nu ook in Nederland wordt vergoed. Het besluit van het Zorginstituut laat zien dat de therapeutische waarde van ons product wordt onderkend en gewaardeerd”.



Over Terumo



De in Tokyo gevestigde Terumo corporation is een van de werelds’ leidende bedrijven op het gebied van geavanceerde medische hulpmiddelen met meer dan USD 5 miljard omzet in meer dan 160 landen. Het bedrijf, dat is opgericht in 1921, ontwikkelt, produceert en distribueert geavanceerde medische hulpmiddelen voor gebruik in thoraxchirurgie, interventionele procedures en bij bloedtransfusies; het bedrijf produceert ook een breed aanbod van injectiespuiten en hypodermische injectienaalden voor ziekenhuizen en artsenpraktijken. Terumo vervult een maatschappelijke rol door producten en diensten aan de gezondheidszorg te leveren en door de wensen van artsen en patiënten centraal te stellen. De aandelen van Terumo worden verhandeld op de beurs van Tokyo en vormen onderdeel van de Nikkei 225, de leidende index van de Japanse beurs.



Over Quirem



Quirem is een snel groeiend medisch-technologisch bedrijf en heeft als missie om de nieuwe generatie microsferen te ontwikkelen voor een gerichte radiotherapeutische behandeling van levertumoren. Quirem is gevestigd in Deventer, Nederland, en is een spin-off van het UMC Utrecht.



[1] Zorginstituut, ‘Standpunt holmium-166 radioembolisatie (QuiremSpheresâ) bij inoperabele levertumoren’, p.5, p.43



[2] Ibidem



[3] Smits et al, Lancet Oncology 2012, oct;13(10): 1025-34; Prince et al, ‘Efficacy of radioembolization with holmium-166 microspheres in salvage patients with liver metastases’, Journal of Nuclear Medicine, sept. 2017



[4] Council Directive 2013/59/Euratom, effective Feb 6th 201