Reactie Meldpunt Mores op meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Oostpool

Meer dan 50 meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij theatergroep Oostpool



De omvang en de intensiteit van de meldingen zijn schokkend.



Meldpunt Mores heeft kennis genomen van het feit dat er meer dan 50 serieuze zaken van grensoverschrijdend gedrag zijn vastgesteld binnen theatergroep Oostpool. Die meldingen zijn verkregen via verdergaand onafhankelijk onderzoek onder alle medewerkers van dit gezelschap, nadat eerder al verschillende klachten waren binnengekomen. Het bestuur van meldpunt Mores had de Raad van Toezicht van het theatergezelschap geadviseerd nader onderzoek in te stellen. De omvang en de intensiteit van de meldingen die uit dit onderzoek blijken, zijn schokkend.



De onderzoekscommissie heeft aan de Raad van Toezicht van theatergroep Oostpool laten weten dat 53 meldingen zijn ontvangen van medewerkers, freelancers en stagiairs. Bij een eerder onderzoek zijn vier meldingen ontvangen. Vele melders werken inmiddels elders in de podiumkunstensector. Hun meldingen betreffen grensoverschrijdend gedrag binnen dit gezelschap of ongewenste voorvallen met mensen die bij dit gezelschap werkzaam zijn of waren in de periode 2008-2019.







Volgens de onderzoekers zijn de volgende patronen in de meldingen te herkennen:



-Gebrek aan adequate instrumenten om in een artistiek proces fysieke én mentale veiligheid te bieden aan een ander of een groep;







-Geen (interculturele) dialoog wat de gedragsregels zijn bij start en gedurende een project, waardoor afhankelijkheidsrelaties en (machts)posities niet ter discussie worden gesteld;







-Geen preventie of toezicht op de overeengekomen mores waardoor pestgedrag en (seksuele) intimidatie onopgemerkt of onbesproken blijven.





Meldpunt Mores roept raden van toezicht, besturen en directies in de culturele en creatieve sector op om ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken en om de dagelijkse werkwijze met adequate en preventieve regelgeving te implementeren. Meldpunt Mores pleit ervoor om de regeling optreden tegen ongewenste omgangsvormen onderdeel te laten zijn van de Fair Practice Code, de gedragscode voor werken in kunst, cultuur en creative industrie. Verder is het doen van aangifte doen van strafbare feiten te overwegen, maar de praktijk wijst uit dat dit voor melders een (te) grote belasting met zich mee kan brengen.



Mores.online is het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea.