M24: nieuwe omroep voor de eigentijdse moslim

Hilversum 30 juni 2020 – “Het échte geluid van kleurrijk Nederland laten horen, een kweekvijver zijn voor jong aanstormend talent en streven naar verbinding waar anderen vastlopen. Met deze inclusieve boodschap is vandaag M24 gelanceerd. Een vernieuwende omroep voor moslims, die tegelijkertijd toegankelijk is voor iedereen."



Dit zegt M24. “Ons land telt momenteel 4 245 875 inwoners met een van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond. (bron:CBS) Het zijn Nederlanders van de 1e, 2e, 3e en zelfs 4e generatie die volop meebouwen, of hebben meegebouwd aan onze samenleving. Zij voelen zich thuis in het land waar ze zijn geboren of het grootste gedeelte van hun leven hebben doorgebracht. Zij voelen zich thuis in het land waar zij offers hebben gebracht. Zij voelen zich verbonden met het land dat hen heeft gevoed, en hun kinderen heeft grootgebracht. Maar hoewel zij in de maatschappij hun sporen hebben verdiend, is daar in het medialandschap helaas weinig van terug te zien. M24, de omroep met diverse programmamakers die al jaren in de media werkzaam zijn, wil daar verandering in brengen.”



Diversiteit



“M24 is opgericht door mediamensen die deze 4 miljoen kleur- en cultuurrijke mensen aanvoelen en hun behoeften goed verstaan. De M24-oprichters willen die geweldige diversiteit een volwaardig podium bieden. M24 gaat zich richten op nieuws, actualiteiten, trends en alledaagse bezigheden als school en werk. Maar er zal ook aandacht zijn voor de spirituele kanten van het leven. De omroep bedient een zo’n breed mogelijk publiek en sluit niemand uit. Maar de agendazetting is vanuit het perspectief van Nederlandse moslims”, aldus M24.



Verbinding



M24 wil met hoogwaardige en herkenbare programma’s online, op televisie en radio de diverse Nederlanders meer gaan betrekken bij de Nederlandse media en hierin verbindende rol vervullen. Azamouri: “We zien dat veel groepen de televisie, radio en onlinekanalen van hun oorspronkelijke thuisland of land van hun ouders aanzetten. We beogen met M24 een platform te bieden waar zij wél graag naar kijken en luisteren. Waar ze zich in herkennen en waar zij zich thuis voelen. Dat is naar mijn mening de taak van ons als omroep: het geluid van divers Nederland laten horen, ze verbinden en nog meer en beter betrekken bij onze samenleving.”



Zendtijd



"Wij geloven dat we met M24 zendtijd kunnen verkrijgen. Er zijn nieuwe generaties opgestaan met getalenteerde en creatieve televisiemakers die over de juiste multiculturele bagage en balans beschikken om spraakmakende en oogstrelende televisie te kunnen maken. Zij staan met hun benen in verschillende werelden, of kunnen moeiteloos switchen. Dat maakt hun visie en kijk op de zaken uniek. M24 heeft die bijzondere en ervaren mediamensen in huis. Daarnaast willen wij graag samenwerken met bestaande omroepen. Wij zijn met verschillende omroepen in gesprek, om op het gebied van organisatie onze krachten te bundelen.”