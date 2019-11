De Goudse verstrekt mkb-leningen en neemt belang in Voordegroei



De Goudse Verzekeringen gaat geld beschikbaar stellen voor mkb-leningen via het platform Voordegroei. Ook neemt de verzekeraar een belang van 10% in Voordegroei.



Ondernemers verder helpen



Voordegroei richt zich op geldleningen voor mkb-ondernemers. Het platform bemiddelt tussen de ondernemers enerzijds en vermogende particulieren en professionele investeerders anderzijds. Volgens Pieter de Frel, bestuurslid van De Goudse, vormt de samenwerking met Voordegroei een logische stap voor de verzekeraar. ‘Het is onze missie om ondernemers verder te helpen. Een lening kan een ondernemer in staat stellen te investeren en te groeien, wat niet alleen die ondernemer zelf maar ook de werkgelegenheid een mooie impuls kan geven. Daarnaast vormen de leningen voor ons een prima beleggingsvorm. Wij willen graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen van Voordegroei en hebben daarom een belang genomen van 10%.’



Toekomstvast investeren



OHV Vermogensbeheer, dat een meerderheidsbelang heeft in Voordegroei, is blij met de samenwerking met De Goudse. ‘Pensioenfondsen en verzekeraars zijn op zoek naar mogelijkheden om toekomstvast te investeren in ondernemend Nederland. Zij hebben een focus op de langere termijn en zijn bereid hogere bedragen te investeren. De participatie van De Goudse in Voordegroei benadrukt het belang voor partijen om toegang tot deze markt te krijgen’, aldus Erik Bakker, managing partner van OHV.



Nog aantrekkelijker partij



Ook Vera van Kesteren, managing partner bij Voordegroei, is verheugd over de samenwerking. ‘Voor ondernemers die financiering zoeken, zijn wij nu een nog aantrekkelijkere partij geworden. We hebben het vermogen achter ons om financieringsaanvragen die aan onze criteria voldoen, direct te verstrekken. Daarnaast kunnen we nog scherper in de rente gaan zitten. Het is geweldig dat wij samen met de Goudse kunnen bijdragen aan het waarmaken van ondernemersdromen.’