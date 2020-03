Zo blijven spelers Bijzondere Eredivisie actief tijdens coronacrisis

Clubs slaan handen ineen voor hartverwarmend initiatief



De coronacrisis treft kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders hard. Om hen te ondersteunen heeft de landelijke organisatie van de Bijzondere Eredivisie samen met de deelnemende clubs een alternatief bedacht voor de spelers die nu thuiszitten. De komende weken kunnen zij rekenen op een online programma dat helemaal op hen is afgestemd met leuke trainingen, challenges en hartverwarmende boodschappen vanuit de clubs. VVV-Venlo trapt donderdag 26 maart als eerste af.



Half maart zou de tweede seizoenshelft van de Bijzondere Eredivisie starten. Een moment waar de spelers enorm naar uitkeken. Want deze competitie is zoveel meer dan een potje voetbal. Door te spelen op topniveau is het zelfvertrouwen van de spelers met een beperking gegroeid: nu staan zij eens in de spotlights, iedereen komt voor hen naar het stadion. Samen sporten zorgt ervoor dat deze kinderen contact hebben met de buitenwereld en vriendschappen kunnen sluiten. Heel belangrijk voor een groep die zich vaak in een isolement bevindt.



Teamsport op afstand



Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind: “Onze missie geen kind zonder vriendjes voelen we in deze tijd nog sterker. Kinderen met een handicap mogen niet in een isolement raken. Het is nu dus nog belangrijker dan ooit dat zij met elkaar in contact blijven en samen het plezier van voetbal kunnen beleven. Dat is en blijft onze missie met de Bijzondere Eredivisie." De spelers van de Bijzondere Eredivisie kunnen wekelijks op een vast tijdstip en een vaste dag een video verwachten op de Facebookpagina van het Gehandicapte Kind. Deze video’s stimuleren hen om thuis actief te blijven en om contact en plezier met elkaar te maken. Iedere week verzorgt een andere club het programma. De video’s zijn natuurlijk ook voor alle andere kinderen met een beperking die een sportieve uitdaging niet uit de weg gaan.



Roel Krauth, trainer van het Bijzondere Eredivisie-team van VVV-Venlo: “Ik vind dit een fantastisch initiatief. Ik ben er heel blij mee. Het is tof dat we zo de kids van de Bijzondere Eredivisie een hart onder de riem kunnen steken. Dat we er zo voor kunnen zorgen dat we betrokken blijven bij elkaar en in beweging blijven met zijn allen. Ik mis het met zijn allen op het veld staan, de energie en het enthousiasme. Ons team, maar ook de ouders van de spelers, voelt voor mij bijna als familie. En als je die even niet meer kunt zien dan voel je hoe erg je ze mist. Ik hoop dat we hiermee toch een gevoel van saamhorigheid kunnen creëren en contact met elkaar kunnen blijven houden.”



Een hart onder de riem



Behalve actief blijven is het ook belangrijk dat de spelers van de Bijzondere Eredivisie zich gesteund voelen in deze moeilijke periode. Want voor kinderen met een beperking en hun ouders is het nu extra zwaar. Niet alleen omdat deze kinderen een risicogroep vormen. Maar ook omdat contact maken voor hen sowieso moeilijk is en zij bovendien vaak intensieve zorg nodig hebben. Met dit online alternatief steken de clubs niet alleen hun eigen toppers, maar alle kinderen met een beperking en hun gezinnen een hart onder de riem.



De Bijzondere Eredivisie is een initiatief van het Gehandicapte Kind en wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Clubs die dit eerste seizoen meedoen zijn: Ajax, ADO Den Haag, SBV Excelsior, FC Emmen, De Graafschap, FC Groningen, VVV-Venlo, SC Heerenveen, FC Utrecht en Heracles.