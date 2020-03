Rendement maakt vakinformatie vrij toegankelijk

Werkgevers worden op dit moment voor allerlei vragen en problemen gesteld door het coronavirus. Rendement Uitgeverij wil hen ondersteunen bij het zo goed mogelijk door laten lopen van de werkzaamheden door zijn vakinformatie in ieder geval tot 6 april gratis beschikbaar te maken. Op de website vinden gebruikers na het aanmaken van een gratis account antwoord op praktische vragen rondom thuiswerken en het toepassen van de steunmaatregelen van de regering.



Bedrijven hebben acuut te maken met alle uitdagingen die het coronavirus teweegbrengt, van OR-lid (beoordeling thuiswerkregeling) tot arboverantwoordelijke (ergonomie, aangepaste RI&E), van dga (uitstel betaling) tot financial (impact coronacrisis op begroting), van salarisadministrateur (WW-premie) tot HR-professional (aanvraag werktijdverkorting) en ga zo maar door. De vakredactie van Rendement Uitgeverij signaleert dagelijks relevante wet- en regelgeving en adviseert over hoe deze toe te passen.



Gratis toegang tot de website en de bijbehorende nieuwsbrief



Alle vakinformatie die samenhangt met het coronavirus is samengebracht op www.rendement.nl/corona. Deze pagina wordt dagelijks geactualiseerd, zodat de lezers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, regelingen en kabinetsbesluiten. De nieuwsbrief die aan deze website gekoppeld is, wijst gebruikers op de belangrijkste nieuwe berichten.



Ondersteuning bij praktische vragen en dilemma’s



Marnix Hoogerwerf, directeur van Rendement Uitgeverij: “Bedrijven zetten op dit moment alles op alles om de boel draaiende te houden. De zorg voor het personeel heeft daarbij de eerste prioriteit. Tegelijkertijd spelen er voor werkgevers ook veel praktische vragen en dilemma’s, zowel over het personeel als over het zo goed mogelijk bewaken van het bedrijfsresultaat. Wij geven professionals in het bedrijfsleven handzame antwoorden over hoe zij hier mee om kunnen gaan. Om iedereen hiervan gebruik te kunnen laten maken, hebben we besloten deze informatie de komende tijd vrij beschikbaar te stellen.”



Over Rendement Uitgeverij



Rendement Uitgeverij, onderdeel van de wereldwijd opererende uitgever Springer Nature, is een multimediale uitgever van vakinformatie. Rendement Uitgeverij informeert tienduizenden professionals in tien vakgebieden over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied, door middel van vakbladen, boeken, online content, nieuwsbrieven en opleidingen & congressen. Rendement Uitgeverij zit bovenop nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Meer informatie: www.rendementuitgeverij.nl.