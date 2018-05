Meer woningen voor studenten en starters dankzij kapitaalinjectie

Meerderheidsbelang in Duitse partner van IC Netherlands overgenomen door Brookfield



IC Netherlands kan de komende jaren nog meer woningbouwprojecten ontwikkelen. Ook buiten de grootste Nederlandse universiteitssteden. Met name het middenhuursegment zal hiervan profiteren.



Een meerderheidsbelang in het Duitse partnerbedrijf International Campus Group is overgegaan naar fondsen die beheerd worden door Brookfield, een vooraanstaande alternative asset manager. Door de kapitaalinjectie van Brookfield versterkt IC Netherlands de financiële slagkracht en nemen de uitbreidingsmogelijkheden in Nederland verder toe.



IC Netherlands heeft inmiddels vijf complexen operationeel waarvan vier voor studenten en één voor Young Professionals, allen in Amsterdam. In totaal huren hier 1.700 (internationale) studenten en 279 Young Professionals een zelfstandig appartement.



Naast de bestaande portefeuille heeft IC Netherlands een omvangrijke pijplijn opgebouwd in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de Brabantse stedenrij. Daarvan zijn vijf complexen momenteel in aanbouw waardoor in 2019 en 2020 minimaal 1.300 woningen aan de portefeuille worden toegevoegd. Voor nog eens circa 2.000 woningen zijn plannen in ontwikkeling. De ambitie is om de portefeuille komende jaren te laten doorgroeien naar 10.000 woningen.



IC Netherlands richt zich ook actief op gebiedsontwikkeling zoals ze dat nu doen met Hyde Park Hoofddorp, waar een bestaand kantorenpark wordt getransformeerd tot een bruisend leef- en woongebied met bijna 4.000 woningen middenin de Metropoolregio Amsterdam.



“We concentreerden ons op de grote acht universiteitssteden, maar breiden onze focus uit naar andere steden waar afgestudeerden zich vestigen en aan het werk gaan. Ook daar hebben starters in de huidige markt nauwelijks kans om een woning te bemachtigen.” - zegt CEO Wouter van den Eijnden-



IC Netherlands is belegger, ontwikkelaar en exploitant van vastgoed in Nederland. IC Netherlands beheert namens verschillende institutionele beleggers in-house fondsen en zal in de toekomst ook complexen op de eigen balans houden. De complexen in portefeuille worden door IC Netherlands geëxploiteerd onder het label van “The FIZZ”; een woonconcept voor Millennials waar co-living en gastvrijheid een bepalende rol vervullen. In totaal zijn er in Europa 32 FIZZ-locaties in gebruik, in aanbouw of in ontwikkeling waarvan 10 locaties in Nederland.