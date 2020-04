Nederland samen sterk - Mooie initiatieven

In tijden van crisis worden vele mooie initiatieven bedacht om mensen te helpen. 100%NL Magazine heeft drie bijzondere initiatieven op een rijtje gezet.



Goed Bezig! Zorghelden!



130.000 Goed Bezig! repen uitgedeeld aan zo'n 110 verschillende zorglocaties.



Tijdens de huidige Coronacrisis wordt het uiterste van de mensen in de zorg gevraagd. De bakkers van Bolletje willen daarom hun waardering voor de tomeloze inzet van de zorgmedewerkers laten blijken met een welgemeend compliment. Goed Bezig!



Bolletje heeft daarom een grote hoeveelheid Goed Bezig! graanrepen beschikbaar gesteld aan zorginstellingen. Zij hopen zo in deze zware tijd toch een beetje extra (positieve) energie te kunnen geven. De repen zitten uiteraard hygiënisch verpakt in een flowpack.



Sándor van Mil - Marketing manager Bolletje: “We hebben in totaal circa 130.000 Goed Bezig! repen uitgedeeld aan zo’n 110 verschillende zorglocaties. Dit zijn grote ziekenhuizen, maar ook kleinschalige verzorgingshuizen. Verspreid over alle hoeken van Nederland. Voor de ziekenhuizen hebben we dit grotendeels via de speciale Goed Bezig! Zorghelden displays gedaan, voor de kleinere locaties met doosjes waaruit de repen konden worden uitgedeeld.



Ik ben blij dat zorgverleners ontzettend veel waardering voor de actie hadden. Juist het subtiele compliment zonder bijbedoelingen van een merk als Bolletje werd erg gewaardeerd. Er kwamen ook behoorlijk wat verhalen van de ervaringen op de IC los in de contacten, heel aangrijpend allemaal. Die verhalen maakten duidelijk dat het zeer terecht was dat we deze helden een hart onder de riem hebben willen steken.”



Quarantaine Bingo voor lokale middenstand en horeca



Volendamse Quarantaine Bingo zorgt voor landelijke iDEAL-storing.



Hoe kun je de lokale middenstand en horeca steunen en mensen in quarantaine een mooie invulling geven voor de zaterdagavond? In Volendam hebben ze het antwoord gevonden.



Een quarantaine-Bingo, waar met de opbrengst van de loten cadeaubonnen worden ingekocht bij lokale detaillisten en horeca ondernemers.



De animo was zo groot dat iDEAL landelijk in storing ging, omdat duizenden mensen tegelijk een Bingo-lot wilden afrekenen. De Bingo wordt live uitgezonden via facebook en naast de Bingo is er ook een loterij.



Bingomeester Eddy Guyt weet niet wat hem overkomt: “Afgelopen zaterdag keken er 7600 mensen, terwijl er maar 1000 loten waren verkocht.



Hele gezinnen zitten voor de computer of laptop, maar ook veel ouderen vinden het geweldig. We krijgen nu veel vragen uit het land hoe wij dit doen. Dat is mooi, want dan kunnen nog meer ondernemers worden geholpen en hebben nog meer mensen een leuke avond. Wij gaan voorlopig in ieder geval nog wel even door.”



LEESMAP.NL schenkt 2500 ouderen extra leesplezier



Nu de zakelijke abonnementen bij ziekenhuizen, kappers en horeca tijdelijk niet kunnen worden bezorgd, kwamen ze bij Leesmap.nl op het idee om de ouderen deze luxe tijdschriftenpakketten te schenken.



Deze maand werden er al 2500 tijdschriftenpakketten bij de ouderen bezorgd. Ook ontvingen 1500 zorgmedewerkers van Amersfoort Meander MC het tijdschriftenpakket gratis. De komende maanden zal Leesmap.nl de leesmappen blijven verspreiden onder deze mensen.



Frits Baart - Salesmanager: “De ouderen hebben ons grootgebracht. Ik vind het zo zielig om te zien hoe deze ouderen echt opgesloten zitten, eerder heb ik de inzet van deze zorgmedewerkers meegemaakt toen mijn vader nog leefde. Toen was dat al 200%. Ik kan mij haast niet voorstellen hoe het nu is voor deze toppers. Vandaar onze steun voor de ouderen en de zorgmedewerkers.”