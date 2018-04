Pink Elephant en Vodafone winnen beheercontract Carintreggeland

Carintreggeland kiest voor Pink Elephant en Vodafone als partner om te voorzien in betrouwbare informatievoorziening, eenvoudig te gebruiken applicaties en bedrijfszekere infrastructuur. De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met 2 opties tot verlenging van 1 jaar.







Carintreggeland heeft als doelstelling om medewerkers zo te ondersteunen dat zij zich volledig kunnen richten op het op maat aanbieden van zorg aan cliënten en daarmee een moderne en innovatieve zorgorganisatie te worden die klaar is voor de toekomst. Dit vraagt om een nieuwe manier waarop telefonie, IT & informatisering worden ingezet. Hierin zijn eenvoudige communicatie, altijd beschikbare informatie tijdens het leveren van zorg, snelle en stabiele netwerken en het verlichten van de administratieve last de belangrijkste wensen vanuit de medewerkers van Carintreggeland. Pink Elephant en Vodafone zijn na een zorgvuldig selectietraject, onder leiding van DiVetro, geselecteerd om Carintreggeland te begeleiden deze stappen naar de toekomst te maken.



Rob van Rinsum, Commercieel Directeur Pink Elephant: “Pink Elephant verheugt zich erg op deze samenwerking. Carintreggeland staat voor het leveren van de best mogelijke zorg met tijd en aandacht voor haar cliënten. Pink Elephant draagt hieraan bij door Carintreggeland proactief mee te nemen in voor de zorg relevante technologische ontwikkelingen. Gedurende de concretiseringsfase is een hechte samenwerking ontstaan. Met name deze ‘cultural fit’ geeft veel vertrouwen dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen.”



De samenwerking houdt specifiek in dat alle werkplekken van de ongeveer 4000 medewerkers van zorginstelling Carintreggeland zullen worden vervangen. Pink Elephant neemt de vaste werkplekken voor haar rekening en Vodafone de mobiele werkplekken. Pink Elephant zal de support en regie verzorgen in de beheerfase. Daarnaast zal Vodafone nieuwe telefoons en tablets leveren. Carintreggeland wordt door Pink Elephant begeleid bij de transitie naar de Cloud, waar Office365 en Azure volgens een SaaS-model worden afgenomen en zorgt ervoor dat de nieuwe werkplekken en Clouddiensten voldoen aan de wetgeving en normering op het gebied van GDPR/AVG en informatiebeveiliging.