Persuitnodiging Herbevolking randmeren met miljoenen jonge palingen

Dit voorjaar worden miljoenen glasaaltjes of jonge palingen uitgezet in de Nederlandse natuur. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. Stichting DUPAN nodigt u uit om bij de start van deze herbevolking op woensdag 6 maart aanwezig te zijn.



Naar verwachting worden rond de 2.500.000 jonge palinkjes uitgezet, verdeeld over het Wolderwijd en het Veluwemeer. Beroepsvissers Peter Jansen en Jan Foppen zetten hun boten in om de uitzet mogelijk te maken.



Adres: Restaurant The Boat House Hardersluis



Harderhaven 32



3898 LN Zeewolde



Wat is er te zien?



De glasaal komt per vrachtauto aan in de Harderhaven en wordt daar uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers varen uit om de miljoenen krioelende, doorzichtige aaltjes te water te laten. Meevaren met een van de vissers is mogelijk.



Waarom wordt er jonge paling uitgezet?



Palingen worden geboren in de oceaan. De jongen (glasaaltjes) kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.



De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek).



De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.



Projectpartners



Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.



Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.