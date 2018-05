Ook in 2018 zet banengroei MKB door met 4,1%

Tilburg, 15 mei 2018 – Vrijwel alle sectoren in het MKB laten wederom een positieve ontwikkeling zien. De werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met 4,1% gegroeid. De provincies Drenthe, Flevoland, Noord-Brabant en Friesland laten mooie groeicijfers zien met alle meer dan 4,5%.



De geestelijke gezondheidszorg en het taxivervoer zijn de grootste stijgers met een banengroei van meer dan 16,1%. Ook de kinderopvang, gehandicaptenzorg en de groothandel in AGF stijgen flink met meer dan 7,7%. Opvallend is de snelle toename in werkgelegenheid in de zorg gerelateerde sector. De banengroei in het eerste kwartaal ligt met 4,1% hoger dan de door het CBS gesignaleerde groei van het BBP die tot en met het vierde kwartaal 2017 stond op 2,9%.



De Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijft zich steeds verder doorontwikkelen in (de analyse van) sectorale data, gegevens over werkenden naar leeftijd en functies en ook specifieke data over salarisontwikkelingen. Via de MKB-banenmonitor nieuwsbrief wordt periodiek gedetailleerde informatie verstrekt over de groei in werkgelegenheid in het Nederlandse MKB.