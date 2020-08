Famke Louise verkoopt haar kleding

De herfst staat voor de deur, dus Nederland begint weer massaal de kledingkast op te ruimen. Zo ook zangeres, vlogger en model Famke Louise. Zij gebruikt hiervoor het populaire tweedehands kledingplatform United Wardrobe. Haar items zullen 31 augustus om 20:00 beschikbaar zijn in hun app.



Fotoshoot



Famke geeft aan meer dan 200 items een tweede leven. In samenwerking met Mike Vlietstra van Next Step Content zijn al deze items stuk voor stuk vastgelegd. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden goed zien hoe de items bij Famke staan, voor ze worden bestelt. In haar kast zijn items van Stone Island en Reinders, maar ook Moschino en Zara te vinden.



Bekende Nederlanders en influencers op United Wardrobe



Op United Wardrobe is regelmatige kleding van en voor BN’ers en influencers te vinden. Zo deed onlangs Monica Geuze nog een closet sale op het platform, en is er ook vaak kleding van Fred van Leer te vinden. United Wardrobe werkt op de lange termijn met BN’ers en influencers om de jongere generatie actief op het platform te krijgen en houden.



De United Wardrobe app



United Wardrobe is een populaire app die wordt gebruikt om kleding te kopen en verkopen, een soort marktplaats maar dan alleen voor kleding, schoenen en accessoires. Je kunt in de app volgers krijgen, net zoals op Instagram of TikTok, en gebruikers kunnen elkaar een review geven nadat ze kleding van elkaar hebben besteld. De app is 6 jaar geleden bedacht door 3 studenten uit Wageningen die de Nederlandse consument een alternatief op goedkope fast fashion wilde geven en wordt inmiddels door meer dan 4 miljoen mensen gebruikt.



Je kunt de items van Famke Louise op 31 augustus om 20.00 via de volgende link: https://unitedwardrobe.com/nl/user/1030352/closet