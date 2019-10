Kippen gaan graag op stap

Kippen zetten graag een voet buiten de deur. Ook bij kou en/of regen gaan ze de boer op. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Blije Kip.



“Open lucht met felle zon, daar houden kippen niet van”, vertelt Eva Topelberg, diergedragsdeskundige. “Kippen blijven dan wat langer binnen. Ze wachten tot het bewolkt is of tot het gaat schemeren. Ook bij de hittegolven van de afgelopen jaren zie je dat kippen pas naar buiten gaan als het wat is afgekoeld.”



Wereldeidag

Topelberg onderzocht namens Blije Kip samen met Wageningen University & Research in hoeverre kippen zich laten beïnvloeden door het weer. “Kippen kregen kleine pootzendertjes en via antennes registreerden we wanneer ze naar buiten liepen. Negen maanden lang hebben we bij meerdere boerderijen in zowel de zomer als de winter metingen verricht.”



Blije Kip is het grootste merk-ei in de Nederlandse supermarkt. Onderzoeker Eva Topelberg richt zich specifiek op dierenwelzijn en duurzaamheid. Vanwege ‘wereldeidag’ (11 oktober) brengt Blije Kip de wetenschappelijke onderzoeksgegevens naar buiten.



Meer vitamine D in ei

Uit het onderzoek komt naar voren dat kippen zich niet laten tegenhouden door regen, maar wel door hoge temperaturen. Waar veel mensen moeite hebben met herfstachtig weer, trekken kippen zich daar weinig van aan. Ook als het wat kouder is, scharrelen ze heerlijk buiten en genieten ze van een lekker fris buitje.



“Uit ander onderzoek is bovendien gebleken dat eieren van kippen die veel buiten lopen, meer vitamine D bevatten dan eieren van kippen die niet naar buiten kunnen”, vertelt Topelberg. “Scharrelkippen komen bijvoorbeeld nooit buiten, maar blijven in de stal. Bij Blije Kip hebben kippen altijd een vrije uitloop.”