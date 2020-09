Speciale Market Garden dag bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek staat op zondag 20 september a.s. in het teken van 76 jaar Operatie Market Garden. Het museum opent om deze reden al vanaf 10.00 uur haar deuren voor het publiek.



Het is een uitgelezen kans om op deze dag de tijdelijke tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in Films’ te bezoeken en te beleven. In de expositiezaal zijn props en kostuums te zien van bekende en minder bekende films. Van klassiekers zoals A Bridge Too Far en Zwartboek tot recentere producties zoals Inglourious Basterds, Unsere Mütter, unsere Väter en Dresden. Tussen de topstukken bevinden zich een kostuum van Tom Hanks, een script van Sean Connery en een uniform van George Clooney.



Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn er live muziekoptredens van de Pauwergirls op het buitenterrein van het museum. Hun repertoire bestaat uit herkenbare liedjes van de jaren ’40 tot nu: van de Andrew Sisters tot Caro Emerald, van luisterliedjes tot meezingers en danshits! In samenwerking met het Vrijheidsmuseum organiseert Grateful Generation Tours daarnaast spannende fieldtrips in een authentieke Willy's MB uit WO2 (2 tot 3 personen, maximaal 1 gezelschap tegelijkertijd toegestaan) langs de slagvelden van Market Garden. Het zijn korte tours van 30 minuten, voor jong en oud maar absoluut een must voor de jeugd. Kosten: € 8,50 pp, alleen contant te betalen (exclusief museumbezoek). Museumkaart niet geldig. Ieder half uur doorlopend van 10.30-16.30 uur. Reserveren ter plekke op de dag zelf. Let op: het dragen van een mondkapje tijdens de fieldtrip is verplicht. U dient zelf een mondkapje mee te nemen. Heeft u er geen dan kunt u een mondkapje, tegen een kleine vergoeding, bij de organisatie van de fieldtrips aanschaffen.



Voor een bezoek aan het Vrijheidsmuseum gelden de reguliere entreeprijzen. Let op: het is noodzakelijk om voorafgaand aan uw bezoek uw entreeticket voor het museum online te kopen via tickets.vrijheidsmuseum.nl. Ook bezoekers die in het bezit zijn van een museumkaart dienen vooraf een kaartje te reserveren. Tijdens het bestelproces kunt u aangeven dat u met een museumkaart komt.



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 20 september 2020. Doorlopend van 10.30 uur t/m 16.30 uur.



Reguliere entreetarieven Vrijheidsmuseum. Tickets te koop via: tickets.vrijheidsmuseum.nl.



Informatie: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl; www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal