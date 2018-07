Love is Love: SodaStream viert Gay Pride met bijzondere waterflessen

Deel de liefde voor elkaar én voor het milieu



Ter ere van de Gay Pride evenementen lanceert SodaStream, het nummer één bruiswatermerk in de wereld, een limited edition set herbruikbare flessen. Onder de naam ‘Love is Love’, de eerste huisregel bij SodaStream, voert zij wereldwijd campagne om de LHBT acceptie te vergroten. Op social media vraagt zij mensen hun huisregels te delen over liefde. Tevens wil SodaStream de mensen die de Gay Pride in Amsterdam bezoeken op het hart drukken om ook liefdevol om te gaan met het milieu door plastic flessen te hergebruiken; niet alleen omdat er vanaf 1 maart 2018 een duurzaam evenementbeleid geldt maar vooral uit liefde voor toekomstige generaties.



De reden dat SodaStream deze campagne heeft ontwikkeld is tweeledig: ten eerste is gelijkheid één van de belangrijkste kernwaarden van binnen de eigen bedrijfscultuur. ‘We willen deze boodschap ook wereldwijd verspreiden; liefde is liefde, ongeacht nationaliteit, religie of seksuele geaardheid. Dat is de eerste stap om de wereld mooier te maken, ’ aldus Tamara Kroon, Marketing Manager van SodaStream Benelux. Tegelijkertijd wil SodaStream de liefde voor een duurzamere wereld delen en stimuleren. Alleen al in 2018 werden er 1 miljard plastic frisdrankflessen bespaard door de toename van het gebruik van SodaStream.



Love video



Om de ‘Love is Love’ boodschap te versterken werd de internationale video ‘Home is where the love is’ geproduceerd, te zien op SodaStreamPride.com. Hierop zijn een man en een vrouw te zien die een gezellig dagje in het park doorbrengen met twee meisjes. Wanneer ze naar huis gaan zie je dat de man en vrouw afscheid van elkaar nemen; de man gaat naar zijn man met hun dochter en de vrouw gaat naar haar vrouwelijke partner met hun dochter.



NederlandDe limited edition flessen worden exclusief online verkocht in een aantal landen voor $24.99. In Nederland zullen de limited edition Love is Love familiesets weggegeven worden via verschillende mediakanalen. Hiermee wil SodaStream extra aandacht vragen voor trots, gelijkheid, liefde en duurzaamheid. SodaStreamPride.com.



Over SodaStream



