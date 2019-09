Open azc dag op 28 september 2019

Op zaterdag 28 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc. De Open azc dag is een initiatief van het COA, het ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd, ongeveer veertig locaties nemen deel. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 19.000 bezoekers.



Elkaar ontmoeten onder het genot van een "bakkie" en een hapje



Met het openstellen van de deuren van azc's willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Op veel locaties lopen vluchtelingen met een koffierugzak rond die graag een "bakkie" en een gesprekje aanbieden. Ook kunnen er op de meeste locaties hapjes uit het land van herkomst worden geproefd. Verder zijn er rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst.



Jubilea



De organisaties staan dit jaar stil bij hun jubilea. Samen met de IND bestaat het COA 25 jaar en behartigt VluchtelingenWerk Nederland al 40 jaar de belangen van asielzoekers en vluchtelingen.



Nationale Burendag



De Open azc dag vindt plaats op Nationale Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers en vluchtelingen buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, ministerie van Justitie& Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.



Deelnemende locaties



Er nemen veertig locaties deel aan de Open azc dag. Op www.openazc.nl zijn alle locaties en het programma per locatie te vinden. Een greep uit de activiteiten:



-Tussen het azc, het gemeentehuis in Budel en het azc in Weert is een mooie fietsroute uitgezet van 15 kilometer. Wethouder Marcel Lemmen en locatiemanager Loek ter Hark fietsen een deel van de route samen.







Zij willen hiermee de verbondenheid tussen de gemeente en de opvanglocatie benadrukken. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om met hen mee te fietsen en hen te bevragen.



-In azc Assen wordt De Weefplaats formeel geopend door wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen. De Weefplaats in het azc is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieder Schouder aan Schouder en azc Assen. Bewoners van het azc gaan, onder begeleiding, samen met cliënten van Schouder aan Schouder weven, vilten en andere textielbewerkingen uitvoeren.



-In azc Weert kan de bezoeker een ‘rondje rond de wereld’ doen. De bewoners geven de bezoekers een kijkje in hun eigen land. Het asielzoekerscentrum heeft op dit moment meer dan 50 nationaliteiten in de opvang. Dus laat je verrassen met kleurrijke kledij, prachtige muziek en heerlijk eten en drinken.