Zorgrobot informeert en instrueert kinderen bij ziekenhuisbezoek

De polikliniek kindergeneeskunde van Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft er vanaf deze maand een bijzondere collega bij: Pepper. Deze zorgrobot werd eerder al ingezet door ziekenhuizen om patiënten te ontvangen, maar geeft nu voor het eerst ook educatie. Door middel van een quiz en filmpjes wordt kinderen op een aantrekkelijke manier geleerd wat zij kunnen doen om hun problemen te verhelpen.



Kinderen op de PIPO-poli, een spreekuur voor poep- en plasproblemen, krijgen inzicht in waar hun problemen vandaan komen en hoe zij hiermee kunnen omgaan en deze kunnen verhelpen. Op dit moment bestaat de behandeling tijdens een eerste afspraak uit het uitsluiten van lichamelijke oorzaken, het voorlichten en geven van instructies. Inzet van de robot is volgens kinderarts Bas Zegers een waardevolle aanvulling op de bestaande zorg: “Computers en spelletjes zijn natuurlijk aantrekkelijk voor kinderen, ze vinden het dan ook geweldig om rondgeleid te worden door deze robot. Zo krijgen kinderen op een hele interactieve manier voorlichting door Pepper waardoor het kind en de ouder informatie beter onthouden”. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud.



Pilotfase



Pepper is een sociale robot speciaal ontwikkeld voor zorgtaken zoals het begroeten van bezoekers, het geven van instructie en het bieden van ondersteuning. Tijdens een pilot van vier maanden in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis wordt bekeken welke meerwaarde de humanoïde robot kan bieden op het gebied van voorlichting en instructie aan patiënten. Hiermee wordt een repeterend deel van het werk van de verpleegkundige overgenomen. “We zijn continu bezig met innovaties in de zorg, dingen anders doen dan we gewend zijn. De inzet van een zorgrobot is dan een ook logische stap voor ons ziekenhuis. Van belang is echter dat de robot een ondersteuner is en het consult bij de arts of verpleegkundige nooit zal vervangen. Daarvoor is persoonlijk contact en aandacht voor de individuele patiënt te belangrijk”, aldus Zegers.



Toekomstige ontwikkelingen



Wanneer de pilot op de kinderpolikliniek goed afgerond wordt, zal de robot mogelijk ook ingezet worden op de kinderdagbehandeling en voor oudere patiënten in MMC. Volgens Bas Zegers ontwikkelt Pepper continu door: “Dit is slechts een voorbode voor meer; het zou mooi zijn als de robot ook reageert op het kind en controleert of alles begrepen wordt. Dit door het stellen en beantwoorden van vragen. Ik verwacht dat die interactie in de toekomst tot stand gaat komen.”



Pepper is in het echt te zien aanstaande zaterdag 9 juni op de hotspot van MMC/ ASML tijdens de High Tech ontdekkingsroute van de Dutch Technology Week.