'Hoezo politiek thema? Discriminatie is verboden'

Dit is een expertquote van Hanneke Felten van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Eerste Kamer wil zeldzaam onderzoek doen naar discriminatie - NRC



De Eerste Kamer wil een zeldzaam onderzoek doen naar discriminatie. Senatoren Annemarie Jorritsma (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) vinden het de hoogste tijd worden voor een parlementair onderzoek naar discriminatie - een volgens hen apolitiek thema.



Zoals de senatoren stellen is discriminatie inderdaad een apolitiek thema. Het is het eerste artikel van onze grondwet: discriminatie is verboden, maar toch komt discriminatie nog vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat iemand zonder migratieachtergrond maar met een strafblad voor een geweldsdelict bij een sollicitatie eerder aangenomen wordt dan iemand zonder strafblad maar met een migratieachtergrond. Ook buiten de Eerste Kamer kunnen we beter voor de naleving van onze grondwet zorgen en hoe dat kan, is bekend. Dus werkgevers, scholen, gemeenten, sociale professionals en vrijwilligers in de wijk: gebruik die kennis om discriminatie te verminderen.



Hanneke Felten is senior projectleider en onderzoeker bij Movisie.