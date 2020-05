Online persbriefing, dinsdag 26 mei 14.00u - 15.30u



Als de coronacrisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel het belang van toegang tot geneesmiddelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Europa – en wereldwijd – toegang heeft tot de juiste geneesmiddelen? Hoe kunnen we zorgen dat er geen tekorten ontstaan? En niet in de laatste plaats, hoe houden we de prijzen binnen de perken? Europese samenwerking, solidariteit en investeringen spelen hierin een sleutelrol.



Het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland nodigen u dan ook uit om op dinsdag 26 mei tussen 14u en 15.30u in gesprek te gaan over Europese samenwerking voor een betere toegang tot geneesmiddelen en bieden u de mogelijkheid om al uw prangende vragen hierover te stellen aan onze sprekers.



Sprekers



Moderator: Elisabeth Lannoo



- Dhr. Stefan de Keersmaecker, woordvoerder volksgezondheid en voedselveiligheid bij de Europese Commissie



- Dhr. Noël Wathion, plaatsvervangend directeur bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)



- Dhr. Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD



De persbriefing heeft een open karakter. U krijgt alle gelegenheid om in gesprek te gaan met de sprekers. Voor deze bijeenkomst geldt: wat besproken wordt mag gebruikt worden in de media, op voorwaarde dat bron en plaats onvermeld blijven. De bijeenkomst is exclusief bedoeld voor journalisten en er is beperkt plek beschikbaar.