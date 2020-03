Eurovisie Songfestival munt onthuld in Rotterdam Ahoy

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) heeft de officiële Eurovisie Songfestival uitgifte onthuld in Rotterdam Ahoy in het bijzijn van de delegaties van alle 41 deelnemende landen. De speciale jubileum uitgifte is een eerbetoon aan de 65e editie van het Eurovisie Songfestival dat dit jaar wordt gehouden in Nederland. In het ontwerp zijn alle winnende nummers tot nu toe verwerkt. De voorverkoop van de Eurovisie Songfestival uitgifte is direct gestart.



Om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in Nederland te vieren, presenteert de Koninklijke Nederlandse Munt met trots de speciale Eurovisie Songfestival uitgifte. Sietse Bakker (Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020) en Vincent Van Hecke (uitvoerend bestuurder KNM) hebben samen het ontwerp van de munt onthuld in Rotterdam Ahoy.



Ingenieus ontwerp



In het ontwerp staat Nederland als waterland centraal, overeenkomstig met het podiumontwerp in Ahoy tijdens het Eurovisie Songfestival. De muzikale uitgifte bevat daarnaast alle winnende nummers van het Eurovisie Songfestival tot nu toe. Muziekproducent Eric van Tijn heeft hiervoor de 67 winnende tracks van de voorgaande edities in één onherkenbare mix samengebracht. Deze mix is afgespeeld op een installatie, ontworpen door Juan Sanchez-Castano (ontwerper van de KNM). Bekijk in de video hoe het ontwerp tot stand is gekomen: www.knm.nl/songfestivalvideo



Het conceptuele ontwerp komt tot leven via een speaker met daarop een bakje met water. Dit water, afkomstig uit de Rotterdamse Maas, is aan ontwerper Sanchez-Castano overhandigd door de Rotterdamse ‘songfestival wethouder’ Said Kasmi. De frequenties van alle winnende songfestival nummers creëren door middel van de speaker een reliëf in het waterbakje. Deze trillingen zijn exact in reliëf weergegeven op de munt. Hierdoor is de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival vastgelegd in een fysiek product. De Eurovisie Songfestival uitgifte is daarmee het ultieme aandenken aan de 65e editie van het grootse muziekfestijn dat in 2020 terugkeert naar Nederland.



Collector’s items



De officiële Eurovisie Songfestival uitgiften zijn tot stand gekomen door een exclusieve samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Munt en het Eurovisie Songfestival. De uitgiften zijn geen wettig betaalmiddel, maar unieke verzamelitems van hoge kwaliteit. Om de 65e editie van het Eurovisie Songfestival te vieren worden een speciale uitgifte in coincard (een verzamelverpakking op creditcard formaat), een Zilveren én een Gouden variant geslagen. Op iedere sterling Zilveren uitgifte zal bovendien met de hand de Nederlandse vlag in het logo van het Eurovisie Songfestival van kleur worden voorzien door de zilversmeden van de Koninklijke Nederlandse Munt, die ook de Koninklijke onderscheidingen maken. Van alle uitgiften is een beperkte oplage beschikbaar.



De voorverkoop is direct van start gegaan via www.knm.nl/songfestival



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlands muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan vierhonderdvijftig jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische elementen of een microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, Koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten. Houd www.knm.nl in de gaten voor actuele informatie.