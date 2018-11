Mahler Festival 2020: start wereldwijde passe-partoutverkoop

Amsterdam, 20 november 2018 – Op dinsdag 20 november 2018 start de wereldwijde passe-partoutverkoop voor de symfonische concerten in het Mahler Festival 2020 in Het Concertgebouw Amsterdam. Het festival vindt plaats van 8 tot en met 17 mei 2020. Het is het derde grootse eerbetoon van Het Koninklijk Concertgebouw aan Gustav Mahler. In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat het eerste Mahler Festival in Amsterdam plaatsvond ter gelegenheid van het 25-jarig directiejubileum van de voormalige chef-dirigent van het Concertgebouworkest Willem Mengelberg. In 1995 vond het tweede Mahler Festival plaats.



Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw: “Met trots presenteren wij het derde Mahler Festival. Honderd jaar na het eerste Mahler Festival. Het wordt een festival dat zijn weerga niet kent. In 10 dagen tijd komen de beste orkesten en solisten ter wereld naar Amsterdam om Mahlers symfonische werken te spelen”.



Zes internationale toporkesten



Het Mahler Festival in 2020 wordt zeer omvangrijk. Op het programma staan uitvoeringen van alle symfonieën (10) van Gustav Mahler, onder meer gespeeld door de internationale toporkesten die nog door Gustav Mahler zelf zijn gedirigeerd en voor het eerst samen in Amsterdam te horen zullen zijn: de New York Philharmonic onder leiding van chef-dirigent Jaap van Zweden, de Wiener Philharmoniker onder leiding van Daniel Barenboim, de Berliner Philharmoniker onder leiding van chef-dirigent Kirill Petrenko en het Koninklijk Concertgebouworkest. Ook het Gustav Mahler Jugendorchester, onder leiding van Daniel Harding en het Boedapest Festival Orkest onder leiding van Iván Fischer, nemen een deel van het programma voor hun rekening.



Op een later moment zullen de overige concerten en randprogrammering bekend worden gemaakt.



Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u terecht op: https://www.concertgebouw.nl/meer-weten-over/mahler-festival-1



Mahler Magazine: https://issuu.com/jop-cg/docs/concert8001_mahler_web-pdf