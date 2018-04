Twynstra Gudde breidt strategieadviespraktijk fors uit

Twynstra Gudde heeft per 1 april 2018 haar strategieadviespraktijk uitgebreid met drie senior-adviseurs. Jeroen Schouten en Stijn van Diemen maakten de overstap van respectievelijk Rijnconsult en Total Identity. Rob Poels, partner van Twynstra Gudde, maakte intern de overstap.



Jeroen Schouten beschikt over zo’n 15 jaar advieservaring (PwC, Arcadis, Rijnconsult) en 8 jaar managementer-varing in de zorgsector. Hij zal een bijdrage gaan leveren aan de uitbreiding van de strategieadviespraktijk in de zorg. Stijn van Diemen was strategy director bij Total Identity en beschikt over ruim 25 jaar ervaring op het gebied van strategische positionering en corporate identity. Zijn opdrachtgevers zijn te vinden in verschillende publieke sectoren: zorg, gemeenten, onderwijs, water, ministeries, publieke instellingen. Rob Poels gaat verder bouwen aan strategische advisering op het gebied van digitale transformatie.



Het streven is om Twynstra Gudde Strategy Counsellors de komende jaren verder te laten groeien, als toonaan-gevende strategieadviespraktijk voor maatschappelijke ondernemingen en organisaties in de (semi)publieke sector. Strategy Counsellors richt zich niet alleen op vraagstukken van strategische verkenning en strategische keuzes, maar ook op de strategische verandering die nodig is om ambities en doelen te realiseren.



Twynstra Gudde Strategy Counsellors is in 2015 gestart met twee partners, Bram den Engelsen en Huub Raema-kers, als strategieadviespraktijk met de focus op de zorgsector. De afgelopen jaren zijn succesvol geweest, in termen van profiel (bestuurlijk-strategische vraagstukken rond de koers van zorgorganisaties), omzet en resultaat.



Per 1 januari 2017 was professor Jaap de Heer toegetreden, gericht op strategische beleids- en besluitvorming, met name op het gebied van water en mobiliteit. Daarbij richt hij zich ook op internationale missies en opdrach-ten en de versterking van de contacten en kennisuitwisseling binnen Cordence Worldwide, het internationale netwerk waar Twynstra Gudde deel van uitmaakt.