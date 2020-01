Lancering titelsong voor marathonvoorstelling Trojan Wars

Muzikant Lars Kroon brengt met zijn band Lars and the Magic Mountain de titelsong uit voor de voorstelling Trojan Wars van Het Nationale Theater. Trojan Wars is een modern theaterepos over oorlog, geïnspireerd op het oudste oorlogsverhaal uit de geschiedenis: De Ilias van Homerus, over de tien jaar durende mythische oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Een groots opgezette voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, extase en avontuur. Voor Trojan Wars wordt de hele schouwburg gebruikt waarbij eten, drinken en livemuziek allemaal onderdeel zijn van het concept. Daar hoort een titelsong bij.



Samenwerking met Lars Kroon



Trojan Wars is een marathonvoorstelling waarbij acteurs, een ensemble en middelbare scholieren samenspelen in een 5 uur durende voorstelling. Het is een serie van drie afleveringen die je bingewatched in het theater. Daar hoort een titelsong bij. Regisseur en artistiek leider van HNTjong Noël Fischer sprak met Lars Kroon om te kijken naar welke thema’s het beste zouden aansluiten bij de voorstelling. Lars Kroon, (Go Back To The Zoo, Huisband De Wereld Draait Door, St Tropez) heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw nummer waarbij de tekst van schrijver Peer Wittenbols de inspiratiebron was. Grote trommels, donder, bliksem en dramatische vioolpartijen: alles komt voorbij in het 3 minuut durende nummer.



Quote Lars Kroon



‘Een nummer schrijven dat aansluit bij de thematiek van de beroemdste oorlog uit de geschiedenis was echt een grote uitdaging. Ik heb ervoor gekozen om een nummer te maken dat aansluit bij het gevoel van strijd en liefde, in de vorm van een soort gebed; een wanhopige aanklacht met donderende drums, een epische climax en zalvende woorden in het slotstuk. Bovenal wilde ik eigenlijk vooral een hoopvol nummer maken.’



Trojan Wars is vanaf 10 maart 2020 te zien in Den Haag en zal daarna op verschillende plaatsen in Nederland te zien zijn. Bekijk www.hnt.nl/trojanwars voor de gehele speellijst