Eerste Nederlandse kliniek voor game- en gokverslaafden opent deuren

Hervitas: gespecialiseerd in verslavingszorg voor Game- en Gokverslaving



Als enige instelling in Nederland biedt Hervitas een uniek behandelprogramma speciaal voor Game- en Gokverslaafden. Hervitas is van mening dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de verschillende verslavingsvormen. Deze verschillen kunnen niet effectief behandeld worden met een generiek programma. Daarom heeft Hervitas een specialistische behandelprogramma ontwikkeld volledig gericht op de specifieke verslaving met al haar kenmerken en aspecten. Door dit specialistische behandelprogramma kunnen meer mensen succesvol behandeld worden. Daarmee wordt doelmatige zorg geboden. Een effectieve behandeling die meer mensen in herstel brengt. Recent onderzoek van het AMC onderbouwd dit. In haar studie laat ze zien dat er verschillen zijn in het dopaminegehalte in de hersenen van gokverslaafden en alcoholverslaafden.



Verslaving kent vele vormen. Mensen kunnen verslaafd zijn aan middelen maar ook aan een bepaalde activiteit, dit noemen we gedragsverslaving. De meeste mensen hebben wel een beeld bij alcohol- en drugsverslaving, wij hebben gemerkt dat dit bij game- of gokverslaving anders is. Op dit moment is de verslaving aan gamen en gokken de snelst groeiende. De mogelijkheden voor gamen en gokken zijn alom aanwezig en steeds jonger krijgen mensen toegang tot het internet en tot gokken. Ook deze gedragsverslaving kent heftige gevolgen. Voor de verslaafde zelf en voor zijn/haar omgeving.



Waarom specifieke zorg?



Cliënten met een gedragsverslaving lijken het lastig te vinden zich te identificeren met mensen die verslaafd zijn aan middelen zoals alcohol of drugs. Dat weten wij uit ervaring. Onze behandelstaf van psychiater, psychologen en (ervarings)deskundige therapeuten werken al jaren met deze verslaafde doelgroep. Daarom is er gekozen om een nieuwe instelling op te richten met specifieke zorg voor game- en gokverslaving. Op 1 februari jl zijn wij in Zeist gestart met deze nieuwe verslavingsinstelling met de naam Hervitas. Hervitas staat voor HERstel van je leven (VITAS). Met ons uniek verslavingsbehandelprogramma is er maximale kans op herstel specifiek voor game- en gokverslaving.



Wat maakt onze aanpak uniek?



Onze dagbehandeling is een intensief programma en duurt drie weken. Naast effectieve behandelmethodes als cognitieve gedragstherapie, motiverende gesprekstechnieken onderscheid ons programma zich vooral door de persoonlijke en directe benadering van de ervaringsdeskundige behandelaren. De eerste twee weken zijn cliënten bij ons op locatie in Zeist. Eén van de methodes die Hervitas inzet om tot inzichten te komen in de verslaving en het gedrag is het 3M model. Mens, Middel en Milieu. De 3M’s staan in interactie met elkaar en bepalen of mensen al dan niet afwijkend (verslavings)gedrag gaan vertonen. Verslaafd raken is geen bewuste keuze, maar herstellen en in herstel blijven wel. Met ons E-health programma ondersteunen wij hen in de derde en laatste week waarin cliënten het nieuw geleerde in de praktijk gaan toepassen. In herstel blijven vraagt nazorg. Ook dat is geregeld bij Hervitas.



Samen weer sterk



Verslaving heeft grote gevolgen voor de verslaafde en zijn omgeving. Binnen het behandelprogramma is daarom ook aandacht voor de naasten van de cliënt alsook voor eventuele andere problemen die voortkomen uit de verslaving (schulden, relatieproblemen e.d.). Onze visie is dat er ondersteuning moet zijn op alle vlakken. Samen weer sterk is ons motto.



Praktisch



Wij zijn gevestigd in Zeist. Op 12 april 2018 geven wij een workshop voor POH GGZ die zich meer willen verdiepen in het begeleiden van verslaafde cliënten. We zijn een erkende sGGZ instelling dus onze behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.