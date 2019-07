Onderzeeboot Tonijn 25 jaar open voor publiek

Dit weekend viert het Marinemuseum dat onderzeeboot De Tonijn precies 25 jaar open is voor publiek. Een bijzonder gegeven, want in Nederland is er geen andere onderzeeboot open voor publiek. Op 6 en 7 juli zijn er de hele dag activiteiten voor kinderen en volwassenen: familietheater, je kunt naamborden schilderen en natuurlijk is er een ‘blauwe hap’. Alles in het kader van onderzeeboot de Tonijn.



Heel bijzonder is dat het museum de hand heeft weten leggen op de zware test die aspirant bemanningsleden werd afgenomen. Aan de hand van een aantal opdrachten kunnen bezoekers van jong tot oud zelf uitvinden of ze geschikt zijn voor een leven onder water. Aan boord van de Tonijn worden ze vervolgens ontvangen door de échte opvarenden die tijdens de Koude Oorlog door de selectie kwamen. Veel van de avonturen die ze meemaakten zijn nog steeds geheim.



Voor een toeslag van €2 koop je dit weekend een knipkaart die recht geeft op extra activiteiten: maak je eigen naambord, voltooi de fysieke test, voltooi de psychologische test, ga in gesprek met oud-opvarenden, neem een poster van de Tonijn mee en proef de ‘blauwe hap’.



Het Marinemuseum in Den Helder is 6 en 7 juli geopend van 10.00 – 17.00 uur.



www.marinemuseum.nl/jubileum