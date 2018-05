Maître André wijzigt naam en krijgt nieuw logo

Maître André, specialist op het gebied van ultraverse maaltijden voor de retail- en foodservicemarkt, wijzigt haar naam en krijgt een nieuw, krachtig en fris logo: Maître. Volgende week lanceert het bedrijf haar nieuwe logo en huisstijl op de grootste private label beurs in Europa, de PLMA 2018 in de RAI Amsterdam.



In een tijd waarin consumenten op zoek zijn naar vers en gemak, kiest leverancier van verse maaltijden Maître André strategisch voor een focus op ultra vers product en versnelling van haar innovatiegraad. Onder leiding van de eind 2017 aangestelde managing director Gerard van der Krogt, investeert het bedrijf uit Oude Tonge in nieuwe concepten en productiemogelijkheden.



Van der Krogt: “Klanten verleiden met echt verse maaltijden is een kunst, zowel in de consumenten- als in de foodservicemarkt. De werkwijze van ons bedrijf sluit hier goed op aan: er wordt met heel veel plezier nog echt gekookt door topkoks. De naam Maître blijft dan ook toepasselijk en geeft de bezieling, inspiratie en professionaliteit van het team weer. Maar het plezier dat we hebben in het koken kwam niet terug in onze uitstraling. Bij een nieuwe koers past een krachtiger, eigentijds en fris logo, welke we combineren met onze missie “We cook happiness”. Ingaand op het wegvallen van Andre in de naam, vervolgt van der Krogt: “ Met respect denken wij aan de oorspronkelijke oprichter, maar het bedrijf bevindt zich in een nieuwe fase waarin onze mensen niet alleen met plezier voor je koken maar ook het goede gevoel bij de klant willen creëren. Eten is tenslotte emotie!”



Nieuw Elan



Een nieuw logo en een nieuwe naam passen bij de transitie die Maître André doormaakt. Hierbij heeft de onderneming zich, naast haar bestaande assortimenten, gespecialiseerd in ultraverse maaltijden. De komende jaren wil Maître André haar groeiambities verder vormgeven. Het bedrijf, ruim 20 jaar geleden in Oude-Tonge opgericht als maaltijdfabriek, levert aan retailers, A-merken, foodserviceklanten en groothandels.