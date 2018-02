Landelijke première ‘Enkeltje Holandija’ 24 februari van start

Indringende voorstelling over liefde, strijd en veerkracht

Op zaterdag 24 februari beleeft de eerste solo theatervoorstelling van Nick Teunissen zijn landelijke première. ‘Enkeltje Holandija’ is een waargebeurd vluchtverhaal en vertelt over de ultieme veerkracht van zijn geliefde, die de Bosnische oorlog ontvluchtte.



MUZIEKTHEATER ENKELTJE HOLANDIJA



Sarajevo 1994. Een stad in oorlog. Onophoudelijk bestookt. Alles en iedereen geïsoleerd van de buitenwereld. Maar onder de luchthaven is een kleine tunnel gegraven. Die dunne levensader krijgt de naam: tunnel van hoop.



Sneuvelen of overleven. Dat was zijn keuze. Op een koude novemberavond nam hij hartverscheurend afscheid van zijn familie. Een twintigjarige jongen kroop met zijn koffer door die nauwe ader, een onbekende toekomst tegemoet. Het werd Nederland.



Ik ben Nick Teunissen, theatermaker. In datzelfde jaar zong ik mijn allereerste liedje. Over kinderen die vluchtten uit oorlogsstad Sarajevo. Wist ik veel. Ik was een kind van twaalf. Opgegroeid in een land dat destijds al bijna vijftig jaar vrede kende.



De gevluchte jongen van toen is mijn grote liefde nu. Al tien jaar. Begonnen in een bijna zaligmakende onwetendheid. Maar nu weet ik beter. Geen mens komt ongeschonden uit een oorlogsgebied. Hoe zijn of haar tunnel er ook heeft uitgezien. Hevig verliefd een verleden wegwuiven. Dat kan voor even. Weet ik nu.



Daarom speel ik mijn voorstelling ‘Enkeltje Holandija’. Over aantrekken en afstoten op zoek naar de waarheid.



Op het toneel staat een koffer. Zijn koffer, ooit meegenomen en daarna ver weggestopt, omdat de inhoud, zijn verleden, te pijnlijk is. Ik kan niet anders. Ik moet hem openen. Wat voor gevolgen dat ook heeft…



ACHTERGROND



Nick Teunissen woont inmiddels een paar jaar in de Bosnische hoofdstad Sarajevo.

"Nederland kent ruim 70 jaar vrede. Zo langzamerhand zijn er bijna geen levende getuigen meer, die hun oorlogsverleden nog kunnen delen met nieuwe generaties. Eén van de belangrijke drijfveren voor het maken van mijn voorstelling ‘Enkeltje Holandija’ is dat ik graag wil bijdragen aan herinneren, herdenken en nooit vergeten. Ik ben ervan overtuigd, dat door kennis, inleving en empathie intolerantie en angst kunnen worden weggenomen.



In ‘Enkeltje Holandija’ neem ik u mee naar de Balkan. Een verhaal dat dicht bij mij staat; mijn partner komt er vandaan, maar ook nabijheid in geografische en culturele zin speelt een rol. En natuurlijk de tijd. De afgelopen jaren stonden in het teken van het opbouwen van een nieuw bestaan. Voor het vooruit kijken. Nu velen zijn gesetteld, durft men langzaam ook terug te denken. Die verhalen van deze naoorlogse generaties wil ik nú optekenen. Dat kan nu. Het zijn verhalen over ultieme veerkracht.”



OVER DE MAKERS



Nick Teunissen

Hij heeft het concept geschreven, speelt en zingt de voorstelling. Het vertellen van theatrale en muzikale verhalen vanuit maatschappelijk engagement is inmiddels zijn artistieke speerpunt geworden. Op de Universiteit van Amsterdam verbreedde hij zijn wereldbeeld met een master degree theaterwetenschap. Zijn voorliefde voor kleinkunst kreeg hij mee bij NUHR door toedoen van Peter Heerschop en Viggo Waas. Regisseur Fred Florusse leerde Nick zijn komische kant te ontwikkelen. Mimespeler Martin Mens leerde hem acteren en Willem Wilmink en diens dochter brachten Nick de liefde bij voor het genre liedjesprogramma’s.



Rob van de Meeberg

De regie is in handen van Rob van de Meeberg. Deze Nederlandse kleinkunstenaar, acteur, cabaretier en theatermaker, werkte o.a. samen met Ivo de Wijs en componist Joop Stokkermans. Hij werd bekend in brede kringen met zijn vertolking van Wim Kan in de voorstelling Ken Kan (1996). Met zowel zijn vertolking van de liederen van Brel in ‘In De Schaduw Van Brel’ (2003-2004), als met de regie van zijn voorstelling ‘Een Schitterende Jongen’, maakte Rob veel indruk op het Nederlands theaterpubliek.





PREMIÈRE

Zaterdag 24 februari 2018 om 20:30 uur in de Deventer Schouwburg



WEBSITE

http://www.enkeltje.com



TRAILER

https://youtu.be/hL-AixAff5w