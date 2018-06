Tallship Twister gaat ook duurzaam vracht en passagiers vervoeren

ZEILEND TRANSPORT WORDT TREND



Net als ‘Tres Hombres’ gaat nu ook Tallship Twister duurzaam vracht en passagiers vervoeren



Amsterdam, 7 juni - Topzeilschoener Twister, een klassiek Nederlands Tallship uit 1902, gaat in navolging van haar zusterschip de Tres Hombres duurzaam vervoer van goederen en passagiers over de Atlantische oceaan aanbieden. Onder druk van hoge brandstofprijzen en een groeiende interesse van passagiers in duurzame reizen gingen grote zeilschepen zoals de Nordlys, Avontuur, Gallant en Greyhound haar al voor.



De eerste vrachtvaart van de Twister start dit najaar vanaf Amsterdam en voert langs Frankrijk, Portugal, Marokko, De Canarische eilanden, de Cook eilanden, Jamaica, en terug langs Cuba, Bermuda en de Azoren. Op elke etappe worden goederen (port, wijn, rum, sigaren, koffie) meegenomen voor de volgende bestemming.



Zaterdag 9 juni lost de Tres Hombres s’ middags, rum, koffie en cacao, bij restaurant de Goudfazant aan de Aambeeldstraat 10 in Amsterdam.



Duurzaamheidstrend



“De Tres Hombres timmert al een tijdje aan de weg met duurzaam vervoer. Maar we zien nu dat het echt een vlucht aan het nemen is. We kunnen onze vracht goed verkopen aan geïnteresseerden. Maar ook steeds meer mensen willen zelf deel zijn van de reis over de oceaan. Sinds recente berichten in de media snappen ze hoe belastend een vliegreis over de oceaan is voor het milieu. Mensen die de tijd en het geld hebben om de oversteek zonder die footprint te doen, willen dat nu ook steeds vaker. Met de Twister erbij kunnen we mensen die kans ook bieden. Ik verwacht dat het niet lang duurt voordat we het volgende schip aan kunnen sluiten; het is echt een trend aan het worden.” aldus Ruurd Offringa, een van de mensen van het eerste uur op de Tres Hombres.



Vriendenvaatje



Bij thuiskomst in Nederland zullen de zusterschepen de resterende lading gezamenlijk aanlanden en verkopen aan geïnteresseerden. Een ‘vriendenvaatje’ duurzame Tres Hombres rum sailed in door de Twister uit Cuba van 2 liter gaat dan ongeveer € 100,- kosten, en een halve liter Arganolie uit Marokko € 50. De goederen kunnen van tevoren al besteld worden.”



Vrijwel identiek



De Tres Hombres en de Twister zijn vrijwel identiek; het zijn beiden voormalige voorpostenkotters, schepen die met grote snelheid vis vervoerden van vissersschepen op zee naar naar de visafslag om zo de concurrentie te snel af te zijn. Het grootste verschil is dat de romp van de Tres Hombres van hout is, en de Twister in 1954 een stalen omhulsel gekregen heeft. Ook heeft de Twister vooralsnog een motor aan boord, met de doelstelling die zo veel mogelijk ongemoeid te laten.



Voor meer informatie



www.twistersailing.com



http://fairtransport.eu/ships/tres-hombres/