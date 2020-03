Een reis naar Winter Wonderland

André Rieu maakt de data van zijn kerstconcerten in 2020 bekend.



Met veel plezier maakt André Rieu hierbij de data van zijn kerstconcerten voor 2020 in het MECC Maastricht bekend. De concerten vinden plaats op zaterdag 19 december om 20.00 uur en zondag 20 december om 15.00 uur.



Tickets en reisarrangementen voor Kerst met André zijn verkrijgbaar vanaf 65 euro en gaan morgen, 4 maart, om 10.00 uur in de verkoop op www.andrerieu.com.



André Rieu: “Kerst is voor mij de mooiste tijd van het jaar, en die breng ik het liefste door in gezelschap van mijn vrienden, familie en fans in mijn eigen stad. Vorig jaar was de sfeer in het MECC fantastisch. Zo romantisch en tegelijkertijd heel vrolijk. Ik wil mijn publiek opnieuw uitnodigen voor deze prachtige reis naar Winter Wonderland: naar de wereld van de kerstman, de magie van kerst en de pracht van deze dagen.”



Kerst met André 2020 wordt ongetwijfeld het meest romantische muzikale evenement van deze kerstdagen. Vorig jaar kwamen er meer dan 30.000 fans van over de hele wereld naar de kerstconcerten van André Rieu, en dit jaar worden er zelfs nog meer fans verwacht. Het is een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin.



In maart toert André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest door de Verenigde Staten, daarna volgt een tour door het Verenigd Koninkrijk/Ierland en Oost-Europa. Ook treedt hij dit jaar voor het eerst op in Noorwegen en Uruguay.



Zorg dat u Kerst met André 2020 niet mist en boek de beste plaatsen vanaf morgen, 4 maart, op www.andrerieu.com



Kerst met André 2020



Zaterdag 19 december 2020 – Maastricht – MECC om 20.00 uur



Zondag 20 december 2020 – Maastricht – MECC om 15.00 uur



Tickets vanaf 65 euro / Reisarrangementen op www.andrerieu.com



Verkrijgbaar vanaf: woensdag 4 maart 2020 om 10.00 uur