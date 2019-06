TransHeroes koopt kantoorgebouw in Hengelo

TransHeroes Real Estate B.V. heeft het kantoorgebouw aan de Slachthuisweg 10 / Wegtersweg 1 in Hengelo gekocht van Hanzevast B.V. Het gebouw heeft een totale oppervlakte van 5.645 m² en is voorzien van ruim 150 parkeerplaatsen. Het onderliggende perceel heeft een oppervlakte van 9.881 m².



Het markante kantoorgebouw ligt op zichtlocatie op de hoek van de Wegtersweg, Weideweg en Slachthuisweg in het zuidelijke deel van bedrijventerrein Westermaat te Hengelo, nabij de A1 en A35. Het gebouw wordt zowel aan de binnen- als buitenzijde ingrijpend gerenoveerd tot een volledig verduurzaamd en moderne kantoorruimte. Van het pand is momenteel ongeveer 1.700m2 verhuurd.



Nieuwe stap voor TransHeroes

TransHeroes | Smart Logistics Group is een logistiek dienstverlener en verzorgt onder andere wegtransport, luchtvracht, zeevracht en douanedocumenten. Edwin Asveld, CEO van TransHeroes zegt over de aankoop: “Recentelijk hebben wij vanuit strategisch oogpunt onze warehouse activiteiten verkocht aan de gebroeders Leverink, hierdoor was de tijd rijp om het hoofdkantoor te verplaatsen vanuit Rijssen naar een meer centrale ligging in Twente. Met begeleiding van Boers & Lem Vastgoedconsultants is dit pand aangekocht. Het pand wordt omgedoopt tot DSTRCT/74 en we gaan het moderniseren, verduurzamen en gereed maken voor een tweede leven. Dit gebouw moet een van de gaafste kantoorpanden van Twente worden! We gaan zelf een van de bouwlagen in het gebouw gebruiken en de resterende vierkante meters worden aangeboden voor de verhuur.”



Verhuur in handen van Boers & Lem

Bart Wientjes, Register Taxateur en partner van Boers & Lem aan het woord: “Je ziet dat de kantoormarkt in Hengelo aan een opleving bezig is, alleen het afgelopen jaar is er ruim 12.000m2 verhuurd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit pand de juiste potentie biedt om succesvol te worden geëxploiteerd. De plannen die eronder liggen spreken tot de verbeelding. In combinatie met ruim voldoende parkeerplaatsen, een fietssnelweg en een bushalte voor de deur rekenen wij op veel interesse vanuit de markt.”



De renovatie wordt begeleid door SOM= uit Oldenzaal en wordt begin 2020 afgerond.