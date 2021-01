'Mozambique wacht ‘stille’ natuurramp door felle orkaan'

Dit is een expertquote van Rico Schröder van Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Southern Africa – Tropical Storm Eloise Flash Update No.1, As of 18 January 2021 - Madagascar | ReliefWeb



Terwijl heel de wereld gefocust is op de coronacrisis wacht Mozambique een ‘stille’ ramp. Orkaan Eloise zal zaterdag verwoestend uithalen met windstoten tot 200 km/uur. Ook hoge golven en enorme hoeveelheden regen treffen land dat in 2019 en 2020 ook al door zware stormen werd geteisterd.



Eloise trok afgelopen 24 uur al over het noorden van Madagaskar. Zware regen, harde wind en overstromingen werden gemeld. Vooral de regio’s Antalaha, Maroantsetra en Toamasina zijn getroffen en vele huizen zijn verwoest. Inmiddels ligt tropische storm Eloise ten westen van Madagaskar boven de straat Mozambique. De gemiddelde windsnelheid is momenteel 83 km/uur en dat komt overeen met storm. (windkracht 9). De windstoten halen uit naar 100-105 km/uur.



Eloise trekt naar het westen tot zuidwesten en neemt geleidelijk in kracht toe. Vrijdag wordt ze een tropische cycloon en vlak voordat het Mozambique bereikt is Eloise uitgegroeid tot een tropische cycloon van de tweede categorie met gemiddelde windsnelheiden van 167 km/uur en uitschieters van meer dan 200 km/uur.



Eloise treft Mozambique zaterdag



Volgens de nieuwste verwachting zal Eloise zaterdag aan land komen in de provincie Inhambane met verwoestende windsnelheden van 150-170 km/uur. De cycloon zal niet alleen Inhambane treffen, maar ook de provincies Gaza, Maputo en Sofala. Niet alleen waait het hard, er is ook kans op hele hoge golven en zeer veel regen met hoeveelheden van 200 tot lokaal 300 millimeter.



Boven land zal Eloise duidelijk aan windkracht verliezen, maar de grote regenhoeveelheden houden aan. Ook het oosten van Zuid-Afrika krijgt te maken met zeer veel regen. Er kan 100-150 millimeter vallen.



Eind vorig jaar werd Mozambique getroffen door cycloon Chalane en in 2019 werd het land zeer zwaar getroffen door Idai.



Rico Schröder is meteoroloog bij Weeronline.