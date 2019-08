BENTELER versterkt focus op automotive-activiteiten en stoot distributie-activiteiten af

BENTELER neemt een strategisch besluit en gaat zich meer richten op de core business van het bedrijf, namelijk de automotive-activiteiten. Deze zijn goed voor ongeveer 80 percent van de omzet van de Groep.

Het bedrijf verkoopt de divisie BENTELER Distribution aan de Van Leeuwen Buizen Groep.

Afhankelijk van de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten zal de verkoop naar verwachting eind 2019 afgerond zijn.

Salzburg, 27 augustus 2019. Na een grondige analyse maakt BENTELER vandaag bekend dat het bedrijf zich meer gaat richten op zijn core business, de Automotive-divisie, die goed is voor ongeveer 80 procent van de omzet van de Groep, en de divisie BENTELER Distribution zal overdoen aan de Van Leeuwen Buizen Groep. BENTELER Distribution is een internationale distributiepartner voor hoogwaardige stalen buizen en bijbehorende diensten met ongeveer 1.600 werknemers.

Het besluit is genomen in het licht van de snel veranderende markten. Door de digitalisering, nieuwe technologieën en veranderingen in productiemethoden in de automotive-industrie ziet BENTELER nieuwe kansen. Dit vereist een actieve focus op de kernactiviteiten, die gepaard gaat met aanzienlijke investeringen.

Ralf Göttel, CEO van BENTELER Groep: “Als onderdeel van onze cultuur werken we continu aan het verbeteren van onze prestaties en het optimaliseren van ons portfolio en onze bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen we voor onze klanten oplossingen op maat ontwikkelen en produceren en blijven we de stevige concurrentie een stapje voor. De Van Leeuwen Buizen Groep is een ideale partner voor deze transactie en perfect uitgerust om de winstgevende distributietak van BENTELER over te nemen.”

Als wereldwijd toonaangevende partner in de automotive-industrie biedt BENTELER naast hoogwaardige technische oplossingen ook diensten aan op het gebied van metaalvervorming en -bewerking. Klanten profiteren over de gehele waardeketen van deze uitgebreide voertuigkennis - van ontwikkeling en productie tot en met assemblage.

Tot de belangrijkste technologische mogelijkheden behoren het maken van buizen, extrusie, vervormen, verbinden, assemblage en logistiek. Producten van BENTELER zijn in bijna alle auto's, waar ook ter wereld, te vinden. Het portfolio omvat bijvoorbeeld buizen voor airbags en assen, onderdelen en modules voor chassis, body-in-white en motor- en uitlaattoepassingen, maar ook modulaire toekomstige technologieën, zoals systeemoplossingen op het gebied van e-mobility.

Ralf Göttel: “We weten als geen ander hoe je metaal kunt vervormen en metaalverbindingen kunt maken. Het besluit om ons te gaan richten op onze core business ligt in het verlengde van de 2025-strategie van onze Groep, die is gericht op winstgevende groei en het verstevigen van onze concurrentiepositie. Het plan is om onze core business in de toekomst verder uit te bouwen en aan te vullen met oplossingen op het gebied van e-mobility, zoals het BENTELER Electric Drive System.”

“We zijn de collega's in alle drie divisies die zich hebben ingezet voor BENTELER en hebben bijgedragen aan de groei van het bedrijf enorm dankbaar. Mede door hun inzet zijn we nu een internationaal opererend familiebedrijf, dat - samen met onze partners - op maat gemaakte oplossingen ontwikkelt en produceert”, zegt Ralf Göttel.

In de komende maanden zullen beide bedrijven de nodige voorbereidingen treffen om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. De verkoop zal naar verwachting eind 2019 afgerond zijn.

Over BENTELER Groep



BENTELER is een internationaal familiebedrijf dat producten en diensten levert aan klanten in de automotive-industrie, energiesector en machinebouw. Als strategisch innovatieve partner ontwerpen, produceren en leveren we veiligheidsgerelateerde producten, systemen en services.

Ons portfolio omvat onderdelen en modules voor de automotive-industrie, met name voor chassis, carrosserieën, motoren en uitlaatsystemen, alsook systeemoplossingen voor elektrische voertuigen. We ontwikkelen technische oplossingen en installaties voor toonaangevende leveranciers in de automotive-industrie en glasverwerkende industrie.

Daarnaast ontwikkelen we hoogwaardige naadloze en gelaste stalen buizen waarbij we gebruikmaken van meer dan 140 jaar ervaring op het gebied van staalverwerking – van materiaalontwikkeling tot buissystemen, wereldwijde distributie van buizen en de bijbehorende diensten.

Onder het beheer van de strategische holding BENTELER International AG, dat zijn hoofdkantoor in Salzburg (Oostenrijk) heeft, bieden onze circa 30.000 medewerkers vanuit 141 vestigingen in 38 landen hoogwaardige productie- en distributiediensten. Daarbij streven we ernaar om onze klanten altijd en overal de beste service te bieden. In 2018 behaalde de Groep een omzet van 8,072 miljard euro.

BENTELER. Een familie van gepassioneerde professionals. Sinds 1876.

https://www.benteler.com/

Over BENTELER Distribution



BENTELER Distribution is een toonaangevende internationale distributiepartner voor hoogwaardige stalen buizen en bijbehorende diensten. We werken samen met klanten in de machinebouw, automotive-industrie, energie- en bouwsector en scheepsbouw. We bieden buisoplossingen op maat, uitgebreide primaire bewerkingen en aanvullende klantspecifieke diensten – van projectondersteuning tot oplevering. Dit doen we snel, betrouwbaar en overal ter wereld. Daarbij vertrouwen we op meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van materialen en ons wereldwijde verkoop- en logistieke netwerk van meer dan 50 vestigingen in bijna 30 landen.

