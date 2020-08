Van expeditie tot bioscoop: ROEF toont de ruimte op het dak

Het eerste weekend van september verzorgt ROEF verrassend programma op de mooiste daken van Amsterdam Het weekend van 4 t/m 6 september staat in het teken van het Amsterdamse daklandschap. Ook dit jaar neemt ROEF bezoekers mee de hoogte in voor een prikkelend programma: van Rooftop Roulette tot dakbioscoop en van talkshow tot yoga op 100 meter hoogte. ROEF vraagt aandacht voor onbenutte ruimte met grote duurzame kansen en zorgt ervoor dat Amsterdammers, juist nu, de ruimte boven de stad gaan ervaren. Van verrassingstour tot dakbioscoop Het ROEF weekend is goed gevuld voor mensen die graag de wind in de haren voelen. Op vrijdag 4 september is de Rooftop Talkshow over de laatste dak-ontwikkelingen in de indrukwekkende glazen koepel bovenop Capital C, georganiseerd door ROEF en Stadsleven. Op zaterdag 5 september nemen expeditieleiders bezoekers mee op Rooftop Roulette: een verrassingstour van vier uur langs vier daken met vier verschillende workshops gericht op duurzaamheid. Natuurlijk mét cocktail van dakkruiden, bier gemaakt van regenwater en muzikale verrassingen onderweg. ‘s Avonds is een van de hoogtepunten van het weekend: in samenwerking met documentairefestival IDFA toont ROEF op het fotogenieke dak van het NEMO Science Museum de roadmovie ‘Before Summer Ends’. Tickets (met en zonder diner) zijn te koop via https://roefamsterdam.nl/tickets/ Yoga op het dak Op zondagochtend doen 30 geselecteerde geluksvogels een zonnegroet op het dak van de A’DAM Toren. Deelnemen aan de de yoga winactie kan nog tot en met 30 augustus via http://bit.ly/yogaophetdak Anders dan anders en minstens zo urgent Al vijf jaar verzorgt ROEF programmering op het Amsterdamse daklandschap en dit jaar, geheel in het thema van 2020, is dat anders dan anders. Geen festival met duizenden bezoekers, maar een avontuurlijke, intieme setting met minstens zoveel urgentie. Tijdens de coronacrisis is de behoefte aan vrije, publieke ruimte in de stad groter dan ooit en juist nu is het essentieel de ruimte op het dak te benutten: ruimte voor bewoners, voor stadsparken, moestuinen én energieopwekking. ROEF neemt Amsterdammers graag mee naar het daklandschap en toont de (toekomstige) mogelijkheden boven de stad.

Dit jaar staan de volgende daken in de ROEF line up: GAPP bij Hotel Casa, The Student Hotel City, Klein Canvas bij Volkshotel, TNW City, Spaces Amstel, ZOKU, HvA Benno Premselahuis, NEMO Science Museum, Capital C en de A'DAM Toren.



Lees meer over ROEF op: www.roefamsterdam.nl/waarom-roef.

ROEF is een initiatief van Frank Lee, Programmeursgilde, Springtide Studios en We The City.



