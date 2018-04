Egeria neemt toonaangevende elektronicafabrikant Trust over

30 april 2018 – Trust Holding N.V. en Egeria hebben overeenstemming bereikt over de overname van 100% van de aandelen van de fabrikant van consumentenelektronica door de Amsterdamse investeringsmaatschappij. Trust is in 1983 opgericht door Michel Perridon (55) en in de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een toonaangevende producent van consumentenelektronica. Financiële details worden niet bekendgemaakt.



Volgens Mark Wetzels van Egeria heeft Trust haar prominente positie te danken aan onder meer de klantgerichtheid, de hoge efficiëntie en de ondernemende cultuur van het bedrijf. “Trust heeft de afgelopen jaren aangetoond over de juiste eigenschappen te beschikken om zeer succesvol te opereren in de dynamische markt waarin het bedrijf actief is. Een voorbeeld is hoe Trust Gaming in korte tijd internationaal is uitgegroeid tot een begrip onder gamers, mede dankzij de hechte relatie met verschillende eSports teams en influencers.” De verwachting is dat de kennis, ervaring en netwerk van Egeria zullen bijdragen aan de realisering van de groeiambities van Trust.



Michel Perridon is verheugd over de transactie omdat hij verwacht dat Egeria een belangrijke rol zal gaan spelen in de verdere ontwikkeling van de organisatie. “Voor mij was het van belang dat de nieuwe eigenaar het commerciële DNA en het voortdurende streven naar operational excellence van Trust zou delen. Dat is zeker het geval bij Egeria en ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf, in nauwe samenwerking met het management van Trust, de commerciële visie en het innovatieve karakter van Trust zal blijven uitdragen.”



De Board of Directors van Trust behoudt haar actieve rol binnen het bedrijf. Ook zij zijn positief over de overname, aldus Michel Hoekstra (CEO van Trust): “We hadden direct een goede klik met Egeria. Naarmate het traject vorderde is het wederzijds vertrouwen alleen maar gegroeid. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de gedeelde visie en ambities van beide bedrijven garant staan voor een succesvolle toekomst voor Trust.”



Over Trust

Trust is het toonaangevende value-for-money-merk voor digitale lifestyle-accessoires dat uiteenlopende producten biedt binnen de sub-merken Trust PC & Laptop, Trust Mobile, Trust Gaming en Trust Smart Home. De producten van Trust worden in meer dan 50 landen verkocht via speciaalzaken, grote retailers, elektronicaketens en webwinkels. Trust heeft een jaaromzet van EUR 130 miljoen en biedt werkgelegenheid aan 220 mensen verdeeld over kantoren in vijf landen. Zie ook: www.trust.com



Over Egeria

Egeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote Nederlandse ondernemingen en ondernemingen met een Nederlandse connectie. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de EUR 50 en 350 miljoen. Egeria heeft deelnemingen in onder meer IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, HITEC, Izico, JET Group en Nooteboom. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een omzet van ruim EUR 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. Egeria is in 2017 door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) verkozen tot winnaar van de NVP ESG Award. Zie ook: www.egeria.nl