Nederlander eet ruim 50% meer eieren met Pasen

Met Pasen eten we graag een eitje extra, letterlijk. In een gewoon weekend worden gemiddeld 1,8 eieren per persoon gegeten, in het paasweekend gaat het om 2,9 eieren. Vrouwen eten het liefst een zachtgekookt eitje, mannen bij voorkeur een gebakken ei.



Het eten van drie eieren met Pasen is een gemiddelde. Ruim twintig procent eet vier eieren. En er zijn flinke uitschieters naar boven. Zo eet twee procent van de mannen in het paasweekend maar liefst acht eieren. Dat blijkt uit representatief opinieonderzoek in opdracht van Blije Kip.



Het liefst eet de gemiddelde Nederlander het ei zachtgekookt (31%), gevolgd door gebakken (29%) en hardgekookt (18%). Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen.



De grootste groep vrouwen (36%) gaat voor zachtgekookt (mannen 25%). De grootste groep mannen (36%) kiest voor een gebakken eitje (vrouwen 22%). Mannen zien hun ei het liefst gebakken aan één zijde (spiegelei). Vrouwen hebben een lichte voorkeur voor doorbakken.



Ei als multivitamine



“Eieren passen perfect in een gezond voedingspatroon”, vertelt Eva Topelberg, projectmanager duurzaamheid bij Blije Kip. “Eieren zijn door het Voedingscentrum opgenomen in de Schijf van Vijf. Je zou een ei bijna een natuurlijke multivitamine kunnen noemen. Eieren bevatten meer dan twintig vitaminen en mineralen, zoals A, B2, B12 en D, foliumzuur en de mineralen fosfor, seleen, ijzer en zink.”



Een kwart van de Nederlanders koopt het liefst een huismerk-ei van de supermarkt. Het populairste merk-ei is Blije Kip. Vijftien procent van de vrouwen pakt bij voorkeur een doosje van dit merk.