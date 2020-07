Suiker Unie gaat verder onder de naam: Cosun Beet Company

Focus op circulaire economie met de biet in de hoofdrol



Cosun Beet Company. Dat is de nieuwe naam die het voormalige Suiker Unie vandaag bekendmaakte. ,,Een bedrijfsnaam die naadloos aansluit bij onze nieuwe strategie’’, zegt CEO Paul Mesters. ,,De suikerbiet is dé bron voor innovatieve en circulaire oplossingen. Dit gewas biedt fantastische mogelijkheden voor relevante maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan.’’



Bright Beet Solutions

Directe aanleiding voor een nieuwe bedrijfsnaam is de nieuwe strategie en ambitie, legt CEO Paul Mesters uit. ,,Wij willen de groenste, innovatiefste en succesvolste bietenverwerker zijn. In onze strategie staan duurzaamheid, innovatie en oog voor de wereld om ons heen centraal. Suikerbieten vormen daarbij voor ons een inspiratiebron voor hoogwaardige oplossingen. Elke dag halen wij, samen met zo’n 9.000 telers het beste uit de biet. Denk aan duurzaam geproduceerde suiker in voeding, maar ook diervoeding, eiwit uit bietenblad, groene energie, biobased huishoudartikelen, inhoudsstoffen voor cosmetica en zelfs desinfecterende alcohol voor handgels. Vandaar onze pay-off: Bright Beet Solutions.’’



Suikerbiet volledig circulair

De bewijzen voor deze belofte zijn er al volop. Mesters: “We zijn de grootste groengas producent van Nederland. We ontwikkelen biobased producten uit bietenpulp, wat in onze strategie gaat leiden tot een eerste bietenpulp-raffinage-fabriek in de praktijk.”



Cosun Beet Company speelt met de nieuwe strategie in op veranderende consumentenbehoeften, nieuwe marktkansen én op de antwoorden die nodig zijn voor de wereld van morgen, legt Mesters uit. ,,Kijkend naar de groeiende wereldbevolking en de afnemende resources, zijn nieuwe circulaire oplossingen nodig. Passend bij de nationale en internationale agenda van verduurzaming. Door bijvoorbeeld eiwitten te winnen uit bietenblad, sluiten we aan bij de eiwittransitie en de groeiende behoefte aan plantaardige eiwit. Verder kunnen nieuwe biobased producten meehelpen aan het voorkomen van micro-plastics in het milieu. Wij kennen geen afvalstromen en daarmee is de suikerbiet volledig circulair.”



Cosun Beet Company heeft samen met moederbedrijf Cosun en de bietentelers een nieuwe strategie ontwikkeld; Plants Powering People. Mesters: “Wij sluiten hier met onze nieuwe visie vanuit Cosun Beet Company naadloos op aan en geloven in synergie en samenwerking met de andere bedrijven in de holding; Aviko, Duynie, SVZ, en Sensus. Ook maken we intensief gebruik van het Cosun innovation center, een high tech ontmoetingsplek die innovatie en ontwikkeling mogelijk maakt.