E-health met thuis-echografie ontzorgt zwangere tijdens coronatijd

Corona beperkt de zwangerschapszorg in Europa. Aanstaande ouders ervaren meer stress en hebben minder echomomenten gedurende hun zwangerschap. Ook de reguliere zorg wordt met ruim 50% afgeschaald en leidt tot veel onzekerheid bij de zwangere. Babywatcher introduceert in deze onzekere tijden een innovatie waarmee de zwangere vrouw wordt ontzorgd, de zorgprofessional wordt ontlast en de zorgkosten kunnen dalen. Een beloftevolle innovatie die wordt omarmd door zwangeren en door zorgprofessionals.



Zorgen en stress



Sinds de uitbraak van Corona hebben zwangere vrouwen en de partners extra spanning en last van onzekerheid. Zorgen over de eigen gezondheid, die van de baby en tevens de beperkingen in de zwangerschapszorg. In Europese ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken worden echoafspraken uitgesteld of afgezegd, worden minder echomomenten geboden en zijn partners en andere familieleden niet meer welkom wegens een verhoogd besmettingsgevaar.



E-health met inzet van echografie



“Naar verwachting van virologen en experts zullen de coronamaatregelen nog enige tijd aanhouden en zullen striktere lock-downs waarschijnlijk volgen. De reguliere zorg zal nog meer in de verdrukking komen” aldus Raymond Bergs, CEO van Babywatcher. Babywatcher biedt een revolutionaire e-health oplossing om de aanstaande ouders te ontzorgen en tevens dat zorgprofessionals, in deze drukke tijden, de zwangerschapszorg kunnen blijven waarborgen. “Door ons online platform toegankelijk te maken voor ouders en zorgprofessionals blijft de zwangere moeder, vanuit thuis, in direct contact met haar gynaecoloog en verloskundige. De echobeelden zijn direct real-time te volgen en kan de zorgprofessional vanaf afstand meekijken, zélf echo’s maken en zorg bieden”, aldus Bergs, CEO van Babywatcher.



Academische ziekenhuizen en verloskundige praktijken in Nederland, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk tonen interesse in de e-health toepassing van Babywatcher. “Met enkele ziekenhuizen zijn we inmiddels een pilotproject gestart. Op termijn verwachten wij lagere zorgkosten door zinniger met zorg om te gaan en te kiezen voor e-health oplossingen zoals die van Babywatcher. Immers onderzoeksresultaten van zorgverzekeraar VGZ laten zien, dat ruim 60% van de gemaakte medische-echo’s geen medisch doel betreft. Er valt derhalve nog veel efficiency (en kostenbesparing) te behalen”, aldus Bergs.



Meer betrokkenheid en vaker echo’s maken



Babywatcher ziet de vraag naar (niet-medische) zwangerschapsecho’s groeien. Uit recent onderzoek blijkt, dat aanstaande ouders eerder verbondenheid met hun kindje als prettig ervaren. Babywatcher voorziet in deze behoefte. Niet alleen de zwangere vrouw, maar ook 63% van de partner wil de zwangerschap intenser meebeleven. Het vaker zien van het kindje stelt de ouders dan ook eerder gerust. Vaker een ‘kijkmoment’ heeft ook een positief educatief bijeffect in het kader van het volgen van de groei van de baby. Babywatcher creëert met echografie meer verbondenheid en betrokkenheid door te zien wat de zwangere vrouw fysiek voelt en emotioneel ervaart. Dit voor aanstaande moeders maar ook voor naasten zoals familie en vrienden. Door toevoeging van e-health met inzet van echografie gaat Babywatcher een stap verder in het ontzorgen van aanstaande ouders, ontlasten van zorgprofessionals en verlagen van onnodige zorgkosten.