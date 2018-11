Arcona Property Fund NV verhuurt Piotr&Pawel supermarktruimte in Polen

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft een nieuwe huurder gevonden voor de supermarktruimte in het winkelcentrum in Grudziadz, Polen. De nieuwe huurder is Hildebrandt, een regionaal actieve detailhandel en voedselverwerkende onderneming uit Brodnica. De nieuwe huurovereenkomst gaat in op 16 november 2018 en heeft een looptijd van drie jaar, met een verlengingsoptie van zeven jaar.



De supermarktruimte in het winkelcentrum, met een verhuurbare oppervlakte van 1.389 m², werd verhuurd aan Piotr & Pawel, met een huurcontract dat afliep in oktober 2019. In de Poolse portefeuille van Arcona Property Fund zitten nog twee supermarkten die zijn verhuurd aan Piotr & Pawel, in de steden Glogow and Inowroclaw. In september 2018 werd bekend dat Piotr & Pawel surseance van betaling had aangevraagd. Piotr & Pawel heeft tot nu toe aan alle maandelijkse huurverplichtingen voldaan.