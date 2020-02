Speciaalbier en alcoholvrij bier voor tiende jaar op rij in de lift

De consumptie van speciaalbier en alcoholvrij bier laat voor het tiende jaar op rij groei zien. Pils blijft veruit de grootste biercategorie en is net zoals de totale markt stabiel ten opzichte van 2018. Consumenten variëren tegenwoordig veel meer in hun bierkeuze. Speciaalbier is in vele smaken verkrijgbaar en in de horeca kiezen consumenten steeds vaker voor een alcoholvrij bier. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers.



De cijfers laten tevens zien dat Nederland een echt bierland is. In totaal wordt ruim 24 miljoen hectoliter bier gebrouwen in Nederland. Hiervan wordt meer dan de helft geëxporteerd. 85 procent van het bier dat in Nederland wordt geconsumeerd wordt ook daadwerkelijk in Nederland gebrouwen. Ruim 12 miljoen hectoliter bier wordt verkocht op de Nederlandse markt.



Speciaalbieren blijven populair



Consumenten drinken vaker een glas speciaalbier. De jaarlijkse biercijfers laten wederom in 2019 een groei van 3,6 procent zien binnen deze categorie. De keuze die brouwers bieden aan speciaalbieren is tegenwoordig groot. “Er is voor elke smaak wel een geschikt bier te koop”, licht Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers, toe. “Van hele frisse speciaalbieren tot aan donkere en rijke speciaalbieren. En niet alleen de variëteit aan smaken is groot, ook zie je steeds meer speciaalbieren met een lager alcoholpercentage van rond de drie procent. Brouwers spelen met deze innovaties in op de behoefte van de consument om keuze te hebben uit verschillende soorten speciaalbieren met meer of minder alcohol.”



Alcoholvrij bier tien jaar achter elkaar gestegen



Alcoholvrij bier is niet meer weg te denken uit de Nederlandse markt. In 2019 laat deze categorie wederom een groei zien van 6,5 procent en stijgt nu al tien jaar achtereenvolgend. Wigboldus vervolgt: ”Waar jaren geleden alleen pils en witbier in een alcoholvrije variant werden gebrouwen, zien we nu ook steeds meer 0.0 speciaalbieren op de markt. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat inmiddels één op de twintig bieren een alcoholvrij bier is. Alcoholvrij bier behoort daarmee tot het standaard aanbod in de horeca, in de supermarkt of op een verjaardagsfeestje thuis. We verwachten dat deze categorie ook de komende jaren nog verder zal groeien.”



Groei alcoholvrij bier in horeca meest opvallend



In de horeca liet alcoholvrij bier een zeer duidelijke groei zien van 24 procent ten opzichte van 2018. “Dit betekent dat consumenten in een restaurant of café ook vaker een alcoholvrije variant bestellen”, aldus Wigboldus. “Opvallend is daarbij dat alcoholvrije bieren steeds vaker op de tap worden aangeboden. We kunnen wel stellen dat alcoholvrij bier echt is ingeburgerd in de samenleving.”