Dennis van Eeken treed toe tot directieteam Hoorne Vastgoed

Bij vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed is Dennis van Eeken toegetreden tot het directieteam. Sinds mei 2017 was hij Hoofd Vastgoedontwikkeling en Technisch Beheer. In zijn nieuwe functie wordt Dennis van Eeken als directeur verantwoordelijk voor Ontwikkeling en Technisch Asset Management.



Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de vastgoedwereld en was voor diverse werkgevers betrokken bij de realisatie van in aard en omvang uiteenlopende projecten. Mede op basis van zijn ruime ervaring, brede kennis en groot zakelijk netwerk binnen het werkgebied van Hoorne Vastgoed treedt hij toe tot het directieteam. Dat bestaat verder uit algemeen directeur Jan Heeremans en financieel directeur Eveline van der Weerdt.