Openingsconcert Pilgrim Harbour Festival 2019

VAN TOEN NAAR NU



Genieten van muziek met de prachtige akoestiek van de Pelgrimskerk. Er zullen momenten zijn dat je het niet kunt laten om mee te zingen. Creatieve, vocale en instrumentale reis waarin renaissance, het hedendaagse levenslied, barok en romantiek met elkaar zijn verweven.



Componist Jacob van Obrecht en Erasmus’ brieven aan Luther



Het oudste stuk is van componist Jacob van Obrecht, de muzikale leermeester van Erasmus. De humanistische Erasmus was in die tijd in een hevige polemiek verwikkeld met Luther. Het INTORNO ensemble zal een deel opvoeren van de Missa Super Fortuna Desperata uit die tijd.



Hallelujah van Leonard Cohen is een van de hedendaagse levensliederen die worden gespeeld.



Dit vocale en instrumentale concert is een creatieve samenwerking van:



CGK Delfshaven - Gemengd koor van 35 personen olv dirigent Arjen Uitbeijerse



INTORNO Muziek - Ensemble olv muzikaal leider Marco Kalkman



Sander van der Kaaij - Piano



Gerard van der Zijden - Orgel



Marco Kalkman - Clavecimbel



Iris Kamp - Dwarsfluit



Ensemble INTORNO MUZIEK



Jorg Delfos - counter tenor



David van der Braak - tenor



Marco Kalkman - bariton



Jeroen Manders - bas







Kaarten



15 Euro incl. twee drankjes tijdens de Meet & Greet na afloop van het concert



Online verkoop: bit.ly/KaartenPHF21juni



Aan de deur zijn ook kaarten te koop (vriendelijk verzoek om gepast contant geld mee te nemen).



www.pilgrimharbour.nl/2019-van-toen-naar-nu



Dit festival is opgericht in 2017 en wordt geheel georganiseerd door lokale vrijwilligers.