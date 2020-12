Locaties en woordvoerders voor vetverstoppingen en andere rioolproblemen rond feestdagen

Elk jaar zijn er tijdens de feestdagen weer verstopte riolen en vastgelopen pompen door vet, voedselresten, doekjes en ander afval in de riolering. Ook blijkt dat elk jaar media aandacht besteden aan deze problemen. Stichting RIONED biedt de media gemeenten aan met locaties en woordvoerders voor het maken van een item en geeft achtergrondinformatie over verstoppingen en de drie p’s. Het riool is alleen voor poep, plas en (wc)papier.



Opnamemogelijkheden voor radio en tv



Het blijkt lastig om tussen kerst en oud en nieuw stante pede woordvoerders en locaties te vinden. Stichting RIONED heeft daarom voorwerk verricht en biedt de volgende gemeenten aan met contactpersonen en opnamemogelijkheden:



Gemeente Peel en Maas



Contactpersonen / woordvoerders:Ger Ghielen, Ger.Ghielen@peelenmaas.nl, technisch medewerker riolering en Renate van Lierop, Renate.Kupers@peelenmaas.nl, medewerker communicatie. Beide zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 077 306 6666.



Locatie(s): Vet in de gemalen / drukrioolpompen in het buitengebied. “Onze monteurs kunnen in geuren en kleuren vertellen (en laten zien) wat ze aantreffen.” Periode: Renate van Lierop is elke dag tussen kerst en oud en nieuw beschikbaar.



Gemeente Vlissingen



Contactpersoon / woordvoerder: Ferry Kramer, beleidsmedewerker stedelijk water en riolering, 06 20 49 23 30, fkramer@vlissingen.nl.



Locatie(s): Rioolgemaal Lekstraat, Bloemenlaan of Olympiaweg. “Ook zijn er een paar notoire probleemlocaties”. Periode(n): In principe gehele periode van de feestdagen beschikbaar.



Gemeente Rotterdam



Contactpersoon: Ot Dee, Junior Communicatie Adviseur, 06 48458862, of.dee@rotterdam.nl Woordvoerster: Kristel van der Heiden.



Locatie: Kruising Karel Doormanstraat/Aert van Nesstraat. Periode: gehele periode tussen kerst en oud en nieuw



Overige woordvoerders



Woordvoerders over rioleringszaken vanuit Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer:



Hugo Gastkemper, directeur, 06 22803265, hugo.gastkemper@rioned.org



Oscar Kunst, projectmanager, 0318 644460, oscar.kunst@rioned.org



Woordvoerder over vetrecycling vanuit MVO, ketenorganisatie voor oliën en vetten:



Frans Claassen, directeur, 06 13230874, claassen@mvo.nl



Kapotte pompen en verstoppingen



Frituurolie, vet uit de koekenpan en uit potjes zorgen voor verstoppingen in het riool en extra inspanning op de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Het vet klontert samen met allerlei vezeldoekjes en ander vast afval tot dikke proppen waarop de rioolpompen vastlopen. Jaarlijks besteden gemeenten en waterschappen miljoenen euro’s aan het repareren van kapotte pompen en het schoonmaken van riolen. Daar betaalt iedereen aan mee uit de belastingen voor de riolering en de rioolwaterzuivering.



Vet en olie apart inleveren of bij het restafval



Het gebruikte vet van oliebollen bakken zorgt voor verstopping van het riool. Het riool is net een groot apparaat. Bij verkeerd gebruik gaan er dingen mis. Het is goed om te weten wat in de wc, gootsteen of afvoerputje mag. En wat er mis kan gaan als er andere dingen doorgespoeld worden.



Eigenlijk is het heel simpel. Alleen de drie p’s mogen in het toilet: plas, poep en wc-papier. Vochtig toiletpapier gaat soms goed en soms niet. Andere doekjes leveren zeker problemen op en horen niet in de wc: baby-, meubel-, vloer-, sanitair- make-up, ramen-, huidverzorging-, multi-purpose en kindergezichtdoekjes. Vanuit het huis stroomt ook het (af)waswater het riool in via de gootsteen, de wastafel en het doucheputje. Vloeibare voedingsmiddelen (behalve olie en vet) mogen in de gootsteen, vaste voedingsmiddelen moeten in de GFT-bak. Vet en olie zorgen voor verstoppingen in het riool, doordat ze stollen en klonten vormen waardoor het water niet meer kan stromen. Ook beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondkapjes mogen niet in het toilet, want ze veroorzaken verstoppingen.



Waar moet vet dan wel naar toe? Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie (ook uit blikjes vis of potjes gedroogde tomaatjes enz.) gaat terug in de verpakking of in een een leeg melkpak. Dit vet mag in de gele containers die staan bij supermarkten, scholen, sportclubs en kinderboerderijen. Ook kan het afgekoeld in de verpakking in de bak voor restafval als apart inleveren te lastig is. Restjes olie of vet kunnen met een stukje keukenpapier uit de pan en bij het restafval.