Koninklijke Schouwburg omgetoverd tot beautysalon

De Koninklijke Schouwburg in Den Haag is donderdag omgetoverd tot schoonheidssalon. Voorafgaand aan de voorstelling Melk & Dadels kon het publiek zich in de watten laten leggen door onder meer kappers en nagelstylisten. Ook minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was van de partij.



De voorstelling Melk & Dadels van Het Nationale Theater, ROSE Stories en Daria Bukvić is geïnspireerd op het succesvolle verhalen- en receptenboek Melk & Dadels. Met dit boek gaf ROSE Stories de eerste aanzet om verhalen van de eerste generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwen te delen. In de voorstelling staat de in Nederland geboren tweede en derde generatie centraal.



