Drie theaterstukken gekozen als beste voorstelling

De voorstellingen Melk & Dadels, A Seat at the table en Citizen K. zijn geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. Dat is woensdag bekendgemaakt door de Nederlandse Toneeljury. Het Nederlands Theater Festival opent op 5 september met de Staat van het Theater en sluit af op zondag 15 september met het Gala van het Nederlands Theater waar de belangrijkste Toneelprijzen worden uitgereikt, waaronder de Louis d’Or en de Theo d’Or.



De Nederlandse Toneeljury, onder leiding van Hadassah de Boer, selecteerde de twaalf beste voorstellingen van het moment. Naast de HNT-voorstellingen A seat at the table van Black Sheep Can Fly van Likeminds (coproductie Het Nationale Theater), Melk & Dadels (ROSE Stories, Stichting Daria Bukvić in alliantie met Het Nationale Theater) en Citizen K. van Trouble Man (in coproductie Nationale Theater) zijn de volgende voorstellingen genomineerd: Gas (Toneelgroep Jan Vos i.s.m. Noord Nederlands Toneel). Het verhaal van het verhaal (Theater Artemis, Het Zuidelijk Toneel), Turks Fruit (Hummelinck Stuurman Theaterbureau), All Inclusive (Julian Hetzel / CAMPO i.s.m. Frascati Producties), Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or (De Warme Winkel, Grand Theatre Groningen), De verse tijd (Dood Paard, Toneelhuis), Hin und Her (Tijdelijke Samenscholing & Co) en Pinokkio (Veenfabriek, La Compagnie du Tire-Laine) en Permanent Destruction - The SK Concert (Theater Utrecht, Rudolphi Producties, C-Takt).



Ook te zien in Den Haag

Gas en Turks Fruit zijn in het nieuwe theaterseizoen te zien bij Het Nationale Theater. Op 22 november en 9 december staat Gas op het podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en op 3 oktober komt de cast van Turks Fruit wederom naar deze locatie. Melk & Dadels keert op 19 en 20 oktober terug naar de Koninklijke Schouwburg.



Citizen K.

Uit het juryrapport: “In Citizen K.verknoopt Sadettin Kırmızıyüz zijn eigen pijn en angst aan de recente migratiegeschiedenis in een alsmaar verhardend Nederland. In een uitgebreide opsomming deconstrueert hij de pijn die schuilgaat achter een onschuldig bedoelde opmerking. Door de interactie met muzikant Kaspar Schellingerhout ontstaat er een schurende dialoog en ontstijgt de voorstelling het particuliere verhaal. Samen met de consequent volgehouden vormvastheid van de voorstelling zorgt dit ervoor dat je als publiek haarfijn ziet en ervaart hoe racisme en onbegrip zich in ons land manifesteren.”



Melk & Dadels

Uit het juryrapport: “In Melk & Dadels van ROSE stories en Daria Bukvić wordt het publiek geactiveerd en uitgedaagd zich te verhouden tot wederzijdse vooroordelen. Met vaart en humor, en zonder een moment het publiek uit het oog te verliezen, vertellen vier jonge vrouwen over hun Marokkaans-Nederlandse afkomst. Met hun oprechte en energieke spel weten de spelers het publiek te veroveren. Regisseur Daria Bukvić levert een vlotte, toegankelijke montagevoorstelling af die aanzet tot verbinding. Het is toe te juichen dat een voorstelling die zulke belangrijke en relevante thematieken op zo’n eerlijke en feestelijke manier behandelt, de grote zalen van ons land bespeelt.”



A seat at the Table

Uit het juryrapport: “In het indringende A Seat At The Table van Black Sheep Can Fly zien we een nieuwe generatie theatermakers in al haar kracht: helder en eerlijk, sensitief en op het scherpst van de snede. Een losse uitwerking van een anekdote vormt een lijn in de voorstelling waarlangs actuele thema’s, begrippen en perspectieven worden uitgewerkt. Ze zoeken niet enkel de confrontatie met het publiek, maar ook met elkaar. Zonder prekerig te worden, maar ook zonder iets weg te lachen, wordt op die manier de gedeelde pijn die schuilgaat achter dagdagelijks racisme, onderzocht en gaan de spelers samen op zoek naar antwoorden. Het is een voorstelling van vier sterke acteurs die met toewijding, humor en vakmanschap laten zien wat de kracht van theater kan zijn.”



De kaartverkoop voor het Nederlands Theater Festival start op 4 juli.