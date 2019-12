Goed tandenpoetsen is belangrijk!

Het klinkt afgezaagd maar voor de preventie van (tand)ziekten zijn mondhygiëne, het verwijderen van tandplak en regelmatig je gebit verzorgen van groot belang. De NCV komt met een nieuwe animatiefilm om het belang van tandenpoetsen te benadrukken.



Tandenpoetsen is de basis van een goede mondverzorging en houdt tanden, kiezen en tandvlees gezond. Tandplak (ook tandplaque) is een dun, vaak onzichtbaar, kleverig laagje dat zich gedurende de dag op het gebit afzet.Tandplak bestaat hoofdzakelijk uit opgeloste voedingsstoffen, slijm en bacteriën (onder andere melkzuurbacteriën), die de suikers in de mond afbreken tot zuur. Die zuren veroorzaken gaatjes in het gebit. Tandplak veroorzaakt bovendien ontstoken tandvlees. Als de plak niet goed wordt verwijderd, zorgen de bacteriën in de plak ervoor dat je tandvlees ontstoken raakt. Ontstoken tandvlees kan weer leiden tot teruggetrokken tandvlees.



Tandplak heeft ongeveer dezelfde kleur als de tanden en is daarom moeilijk te zien. Tandplak zit overal, ook tussen de tanden en kiezen.Tandplak is zacht en eenvoudig te verwijderen met een tandenborstel. Als tandplak niet dagelijks verwijderd wordt dan kan ze verkalken. Verharde tandplak wordt tandsteen genoemd. Tandsteen maakt het oppervlak ruwer waarop makkelijker tandplak blijft zitten. Hierdoor raakt het tandvlees steeds meer ontstoken. Ontstoken tandvlees (gingivitis) kan men herkennen aan roodheid en dat het snel gaat bloeden. De ontsteking kan zich uitbreiden en het daaronder gelegen kaakbot aantasten. Een goede mondhygiëne, 1x per dag reinigen tussen de tanden en kiezen en 2x per dag poetsen, kan een ontsteking voorkomen. Tandsteen kan alleen verwijderd worden door een mondhygiënist of tandarts.



De tanden moeten minstens twee keer per dag worden gepoetst. Bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds. Voor het slapen is het goed de reiniging zeer grondig uit te voeren. Zonder twijfel is de tandenborstel het belangrijkste hulpmiddel voor dagelijkse mondhygiëne. Het reinigt de oppervlakten van de tanden. Tegenwoordig zijn er (elektrische) tandenborstels in verschillende uitvoeringen, en voor verschillende toepassingen. Houd een vaste volgorde aan. Poets de bovenkant, buitenkant en binnenkant van je tanden in een cirkelvormige beweging als je een handmatige tandenborstel gebruikt. Gebruik een tandpasta die past bij jouw behoeften. Voor kinderen zijn er speciale producten op de markt. Het is ook aan te raden daarna mondwater en regelmatig flossdraad, tandenstokers of ragers te gebruiken!



Zie voor meer informatie ook www.Ivorenkruis.nl en raadpleeg voor advies eventueel ook je eigen tandarts.