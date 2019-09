TVM foundation-cheque voor 2e padelbaan in Friesland

Joop Atsma, voorzitter van de TVM foundation, overhandigde aan Tennisvereniging TSO Surhuisterveen een cheque van 5.000 euro namens de TVM foundation. Voorzitter Sietze Hoekstra en Goffe Hoekstra, één van de vele vrijwilligers van de vereniging, namen deze dankbaar in ontvangst.



“We zijn er trots op dat we deze nieuwe banen met hulp van veel vrijwilligers en dankzij donaties hebben kunnen realiseren. TSO is een open vereniging, waarin iedereen zich thuis moet voelen. We richten ons hiermee op nieuwe doelgroepen, zoals ouderen. Ook de scholen gaan er gebruik van maken”, aldus Hoekstra.



Vrijdag 4 oktober worden de nieuwe padelbanen officieel geopend door wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. Hiermee is Tennisvereniging TSO de 2e vereniging in Friesland waar men kan padellen.







Ouderen meer in beweging



De padelbanen kennen hun oorsprong in Zuid Europa, Spanje en Portugal. De padelbanen zijn uitermate geschikt voor de oudere speler. De ervaring leert dat men minder snel blessures oploopt en het tennisspel sneller onder de knie krijgt. Door direct 2 banen aan te leggen is het ook mogelijk om deel te nemen aan de competitie van de KNLTB







Ontmoetingsplek in Surhuisterveen



Tennisvereniging TSO telt momenteel zo’n 250 leden en is naast een plek om te tennissen gedurende het hele jaar ook een ontmoetingsplek voor de eigen leden. De leden en andere regelmatige bezoekers, kwetsbare groepen, buurtbewoners en scholen en andere partijen worden uitgenodigd om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Naast de padelbanen investeert de TSO ook in de aanleg van een multifunctionele playground. Op deze playground is het mogelijk om te korfballen, voetballen en volleyballen.



Ook een project voorleggen aan de TVM foundation?



Het bedrag werd beschikbaar gesteld nadat de heer van der Velde, medewerker van Tielbeke Logistiek, een aanvraag had gedaan bij de TVM foundation.







Leden/klanten (en hun medewerkers) die bij transportverzekeraar TVM verzekerd zijn, kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting TVM foundation. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven.



De stichting TVM foundation ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Meer informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op www.tvmfoundation.nl.