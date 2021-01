'De ontwikkeling van esports gaat razendsnel'

Dit is een expertquote van Herman IJzerman van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Grafisch Lyceum Rotterdam integreert esports in alle opleidingen: ‘Voor iedereen interessant’ | AD



De ontwikkeling van esports, gaming en gamification gaat razendsnel en veel (nieuwe) ondernemingen springen in deze wereld. Veel mensen zien dit met lede ogen aan omdat dit sedentair gedrag in de hand zou werken. Toch hebben we als Kenniscentrum Sport & Bewegen juist dit thema omarmd. Sinds deze week hebben we naast de zes bestaande thema’s nu het thema “Esports, Gaming en Gamification” (EGG) gelanceerd. We geloven in EGG als het gaat om het versterken van het traditionele sport- en beweegwerkveld.



Hoewel veel mensen de termen door elkaar gebruiken, zien wij het als drie verschillende disciplines. Esports is de verzamelnaam van professioneel gamen, oftewel de topsporttak van het gamen. Onder gamen verstaan we recreatief gamen, het spelen van computerspelletjes op een niet professionele manier. Met gamification bedoelen we gebruik maken van games in een niet-game setting.



Esports zien we als doel op zich. Het gaat hier om een kleine doelgroep van professionele gamers, die vele uren zowel fysiek als sportspecifiek trainen. Zij krijgen begeleiding van onder andere sportpsychologen, voedingsdeskundigen en coaches. Er zijn initiatieven in het land om een esports hub op te richten. Dit moet een CTO voor talentvolle esporters worden. We zien als organisatie esports dan ook echt als topsport.



Donderdag 7 januari zal er ook een ebook over esports verschijnen van onze hand: Esports, een introductie voor beleid, onderzoek en praktijk. In dit boek gaan we dieper in op wat esports inhouden en wat ze zouden kunnen betekenen voor het sport- en beweegwerkveld. Het boek zal gratis te downloaden zijn op onze website kenniscentrumsportenbewegen.nl.



Herman IJzerman is Specialist Topsport Topics bij Kenniscentrum Sport & Bewegen